美高梅中國首季經調整EBITDAR減少4.2% 收益淨額升9.2%
更新時間：17:57 2026-04-30 HKT
發佈時間：17:57 2026-04-30 HKT
發佈時間：17:57 2026-04-30 HKT
美高梅中國（2282）公布首季業績，第一季度的收益淨額為11.2億美元，按年增加9.2%，分部經調整EBITDAR為2.7億美元，按年減少4.2%。美高梅中國指出，公司間品牌牌照費開支較去年季度增加2300萬美元，反映美高梅與美高梅中國訂立的新長期品牌協議。
主場地賭枱投注額升近一成
娛樂場方面，期內娛樂場收益為9.8億美元，按年升9%，主場地賭枱投注額39.7億美元，升9.5%，主場地賭枱贏額為10.8億美元，升18%，主場地賭枱贏率為27.1%，增1.9個百分點。
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