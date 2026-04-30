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油價高企兼減息預期大減 港股短線續區間上落｜古天后

股市
更新時間：09:38 2026-04-30 HKT
發佈時間：09:38 2026-04-30 HKT

4月30日，大致多雲，早上天氣較涼，日間部份時間有陽光及乾燥。受到國際油價及美國債息攀升影響，美股周三普遍受壓，道指高開21點後轉跌，聯儲局議息結果公布後跌幅曾擴至433點，低見48708，標指一度反覆回落0.43%，但收市與道指最終都收窄跌幅；納指最多跌0.53%，收市靠穩。美市收市，道指仍跌280點或0.57%，報48861；標指微跌0.04%，報7135；納指反而無乜事，微升9點或0.04%，報24673。值得留意係於今早亞洲時段，納指期貨(NQ)因為亞馬遜及Google盤後公布業績，股價回升，帶動納期再破頂。

美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，符合市場預期，為今年連續第三次宣布維持利率不變。不過，有四名聯邦公開市場委員會(FOMC)成員投下反對票，為1992年10月以來，首次出現如此巨大政策分歧。理事Stephen Miran即係侵侵個老友，再次投下反對票，佢傾向於減息。克里夫蘭聯儲銀行總裁Beth Hammack、明尼阿波利斯聯儲銀行總裁Neel Kashkari，及達拉斯聯儲銀行總裁Lorie Logan都表示同意維持利率不變，但目前唔支持喺聲明中加入寬鬆傾向。至於鮑爺喺議息後表示，目前未有貨幣政策委員呼籲局方加息。當然侵侵一定呱呱嘈，話依家係減息好時機。因為鮑爺無放鷹，美股收市前收復部分失地。

美國暗示繼續封鎖伊朗港口，紐約期油曾升8.57%，每桶高見108.49美元，收市報106.88美元仍漲7%；目前紐油仍高企於105美元之上。美國10年期債息一度抽升7.9個基點，至4.432厘，對息口較敏感嘅2年期債息揚10.3個基點，至3.947厘。美滙指數曾升0.42%至99.05；日圓失守160關口，挫0.51%至160.43兌每美元。

26200至26500阻力仍大

港股昨日高開高走，恒指午後升幅一度擴大至453點，高見26132，收市升432點，報26111，成交收復100日線，不過成交額2582億元，未見成交增加配合升勢，未能做到價量齊升。隔晚聯儲局議息，利率一如市場預期維持不變。不過會上有四名委員投反對票，為1992年10月以來，出現最大分歧。主要係其中三名委員唔支持喺聲明中加入寛鬆傾向，因為三人均曾警告通脹風險正上升，物價上漲預示聯儲局或將要加息，然而自2025年下半年以來，局方卻一直傾向寬鬆貨幣政策。會議聲明並未釋放任何有關減息時機訊號，並指中東局勢緊張帶來高度不確定性。FOMC指出，美國經濟仍維持穩健增長步伐，就業市場增長溫和，失業率仍維持穩定。目前市場幾乎可以肯定本季都唔會減息，至於聯儲局會否稍後收緊貨幣政策，則要視乎通脹數據再作調整。目前紐約期油已升至107美元水平，議息後美股表現偏軟，但Google及亞馬遜公布業績後，股價盤後上升，帶動納指期貨再破頂。至於昨晚夜期及ADR偏軟，對應恒指回落至25900水平，今早黑期亦於此水平徘徊，料今早港股低開，對應5月期指則為略高於夜期收市價。由於明日假期，而今日為月結及場外期指結算，估計今日港股或於26000水平爭持，下周一及二北水假期，北水將於周三回復交易。料短線港股繼續區間上落，下方支持為25500，上方26200至26500阻力仍大。

古天后

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