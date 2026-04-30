港股假前跌335點 小米阿里挫逾3% 專家料下試250天線｜港股收市

美國聯儲局一如市場預期不減息，但減息分歧愈加明顯，加上國際油價進一步攀升引發通脹憂慮，日前創新高的日、韓、台三大股市回落，港股在外圍和科網股回調的雙重因素的拖累下，於4月最後一個交易日低開低走。恒指全日收報25776點，跌335點或1.28%，時隔一日失守26000關。五一假期前夕，大市成交增至2915億元，於3周以來最多，不過北水大幅流入121.93億元，為近兩周以來最多。

恒指4月失守26000關收市 但全月仍累升988點

恒指低開103點後，跌幅曾擴展至377點，尾市反覆，最終全日收報25776點，跌335點。國指收報8681點，跌123點；科指收報4871點，跌38點。

周五（1日）港股假期休市，全周計，恒指累跌201點；國指累跌93點；科指累跌30點；三指數連跌兩周，中芯國際（981）累升21.3%，為本周表現最佳藍籌股；寧德時代（3750）累跌13.5%，為表現最差藍籌股。

全月計，恒指累升988點，國指累升307點；科指累升221點，三指數均結束連跌兩周趨勢。中芯國際以累升37.9%，再包辦本月表現最佳藍籌股；老鋪黃金（6181）以累跌10.6%，為本月表現最差藍籌股。

芯片股逆市再炒上 科網股和內銀股累市

芯片股再逆市再成炒作板塊，中芯（981）走高7.8%，收報70.9元；華虹半導體（1347）升5.6%，收報114.1元；天數智芯（9903）飆升21.3%，收報465.8元；壁仞科技（6082）彈高8.2%，收報46.6元。

科網股普遍下挫拖累大市，小米（1810）挫3.7%，收報29.02元；阿里巴巴（9988）下滑3.5%，收報126元；騰訊（700）跌2.4%，收報467.8元；百度（9888）跌1%，收報118.7元。

中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹發文稱，內地車市佔世界汽車市場份額2026年達到31.5%，較2025年下降4個百分點。汽車股走弱，比亞迪(1211)大跌5.4%，收報102.5元；理想（2015）挫2.5%，收報67.55元；蔚來(9866)瀉6.3%，收報49.2元；小鵬(9868)跌61%，收報2.4元。

內銀股績後走勢多數向下，建行（939）跌2.3%，收報8.78元；中行（3988）走低2.3%，收報5.06元；工行（1398）下滑2.6%，收報7.03元；農行（1288）跌1.5%，收報6.08元；交行（3328）挫2.7%，收報7.15元。

渣打業績勝預期 逆市升近2%

天能動力(819)附屬公司天能電池首季盈利大跌82%，股價急挫27.3%，收報5.74元；渣打集團(2888)首季稅前溢利24.5億元，按年升16.5%，勝預期，股價逆市升1.9%，收報190.8元；中國人壽(2628)首季盈利跌32%，但略勝市場預期，績後升4.5%，收報28.62元；三生製藥(1530)旗下SSS68注射液三項適應症獲中國IND批准，逆市揚4.1%，收報23.14元。

曾永堅：國際油價或未見頂 恒指有機會試25000大關

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，美國正以封鎖霍爾木茲海峽的手段威脅伊朗達成協議，海峽恢復正常通航時間遙遙無期，令國際油價進一步攀升，及呈現暫未見頂的趨勢，加上五一假期將至，部分投資者先行獲利離場，以規避假期中出現風險，因此在高油價引發市場對經濟通脹的憂慮和資金獲利離場的影響下，港股以至多個亞洲股市周四走弱，他續指，技術性而言，若恒指短期內守穩250天線約25400點，恒指將維持現時上落市格局，否則將有機會再試25000點關。





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港股在4月最後一個交易日失守二萬六，恒指低開103點，半日最多曾跌376點，中午收市跌322點或1.23%，報25789點，成交額1,565.85億元。科指半日跌48點或0.98%，報4862點。

中芯（981）逆市升6.38%，華虹半導體（1347）升3.88%；天數智芯 （9903）更升19.7%。

科網股普遍下挫，小米（1810）跌3.71%；阿里巴巴（9988）跌3.21%；騰訊（700）跌3%；美團（3690）跌0.72%。

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0930：美國聯儲局一如市場預期維持利率不變，但反對決議者由上次的一人增至四人，是1992年10月以來，首次出現如此巨大的政策分歧。鮑威爾表示5月15日主席任期結束將留任理事，在針對其調查徹底結束之前，不會離開理事會。另外，沃什的聯儲局主席提名獲參議院銀行委員會通過，有望在鮑威爾5月15日任期結束前完成確認程序。

美股周三表現反覆，道指在聯儲局議息結果公布後曾跌逾400點，收市跌280點或0.57%，報48861點；標指微跌2點或0.04%，報7135點；納指升9點或0.04%，報24673點；反映中國概念股表現的金龍指數跌0.64%，報6791點。

特朗普稱將繼續對伊朗實施海上封鎖，紐約期油曾升逾8%至108.49美元，收市報106.88美元；布蘭特期油收報118.03美元，創2022年以來新高，升6.1%。

港股方面，恒指今早低開103點，報26008點。科網股普遍受壓，阿里巴巴（9988）跌1.83%；美團（3690）跌1.5%；騰訊（700）及小米（1810）齊跌約1%。

友邦（1299）首季新業務價值17.57億美元，按年升13%，股價高開1.94%報86.6元。 國壽（2628）首季少賺32.3%至195.05億人民幣，今早高開4%。

北水動向方面，周三南下資金淨賣出港股39.52億港元。建設銀行 (939)、中國海洋石油 (883)、長飛光纖光纜 (6869)分別獲淨買入4.94億港元、3.31億港元、2.27億港元；恒生中國企業 (2828)、盈富基金 (2800)、騰訊控股 (700)分別遭淨賣出22.74億港元、9.28億港元、7.33億港元。