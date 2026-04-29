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港交所首季純利51.9億升27.3% 新股集資額較去年同期升6倍

股市
更新時間：12:51 2026-04-29 HKT
發佈時間：12:51 2026-04-29 HKT

港交所（0388）公布，截至今年3月底止首季業績，營業額82.03億元，按年升19.6%。純利51.88億元，按年升27.3%。新股市場續暢旺，今年首季集資額較去年同期大增6倍。

每日成交金額 為歷來第二高季度紀錄

港交所今年首季平均每日成交金額達2,767億元，為歷來第二高季度紀錄，僅次於2025年第三季創下2,864億元的紀錄，較2025年第一季增加14%。港交所表示，全球投資者追求多元投資，加上科技創新和市場改革令中國內地市場吸引力日增，共同推動香港現貨市場以及滬股通及深股通至使 2026 年第一季交投持續暢旺。

新股市場方面，港交所於首季集資額為去年首季近六倍，穩居全球第一新股集資中心的地位，而遞交上市申請的企業亦源源不斷。

投資收益4.41 億 較去年首季減15%

港交所投資收益淨額為 4.41 億元，較 2025 年第一季減少 15%。港交所表示源於 2025 年 5 月為購置香港 交易所永久總部物業而全數贖回外部組合，令外部組合資金金額減少，繼而令其錄得的公平值收益 淨額減少。

營運支出較 2025 年第一季上升 2%，但較 2025 年第四季下跌 5%。與 2025 年第一季相比，營運支 出上升主要源於薪酬及通脹調整令僱員費用及資訊技術費用增加，以及香港交易所慈善基金的慈善 捐款增加，但於 2025 年第一季就 2022 年鎳市場事件向 FCA 支付了 9,000 萬元罰款，及於 2026 年 第一季就其事件收取了 2,400 萬元的保險索償，已抵銷部分升幅。

 

 

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