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東曜藥業高層大變動 藥明合聯CEO李錦才出任主席 股價曾升近7%

股市
更新時間：09:55 2026-04-29 HKT
發佈時間：09:55 2026-04-29 HKT

東曜藥業（1875）昨晚發通告公布，多位管理層變動，其中付山已辭任執行董事、董事會主席、提名委員會及戰略及ESG 委員會成員兼主席；另一方面，李錦才則獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席、戰略及ESG 委員會主席以及薪酬委員會成員，自4月29日起生效。

消息傳出後，東曜藥業今早股價明顯向上，高開近3%至4.71元，其後升幅擴大；暫報4.9元，續升約7%。

負責制定整體戰略規劃

公告指出，李錦才將主要負責制定集團整體戰略規劃、業務開發及日常運營，在生物製劑工藝開發、增產及cGMP生產（現行藥品生產質量管理規範）方面擁有超過20年經驗；自2020年12月藥明合聯（2268）成立以來，一直擔任該公司董事，並自2023年6月起調任為執行董事，同時獲委任為藥明合聯的首席執行官。

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