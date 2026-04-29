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港股期結日加上極短線超賣或反彈｜古天后

股市
更新時間：09:39 2026-04-29 HKT
發佈時間：09:39 2026-04-29 HKT

4月29日，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，日間短暫時間有陽光。美國聯儲局周二展開一連兩日議息會議，議息結果將於香港時間周四凌晨公布。美股隔晚喺油價回升下，科技股受壓，標指及納指均從紀錄高位回落，道指漲逾200點後倒跌。美市收市，道指回吐25點，報49141；標指跌35點或0.49%，報7138；納指跌223點或0.9%，報24663。

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI據報新用戶和收入未達內部目標，引發對未來AI投資擔憂，相關半導體股遭拋售，Nvidia股價一度急跌3.9%，收市跌幅收窄至1.6%；博通（Broadcom）及超微半導體（AMD）分別跌4.4%及3.4%，英特爾（Intel）曾跌4.9%，收市跌幅收窄至0.5%；甲骨文跌4.1%，蘋果則逆市升1.2%，微軟亦漲1%。

可口可樂績後升近4%

多家美企業績出爐，可口可樂首季內部收入增長一成，為2024年以來最勁，股價抽高3.9%，為升幅最大道指成份股；通用汽車（GM）調高盈利預測，股價先跌後回升1.3%。聯合包裹（UPS）公布首季盈利及銷售均勝預期，但公司未有上調全年財務指引，拖累股價跌4%。摩根大通策略員Dubravko Lakos-Bujas表示，中東戰爭疑慮反映喺美企業績上，部分企業即使首季開局理想，但未有上調業績預測，尤其係直接受到戰爭影響嘅行業，例如航空和運輸公司，以及製造商。

美國10年期債息曾漲4.3個基點，至4.378厘，對息口較敏感嘅2年期債息上揚5.52個基點，至3.8524厘。美滙指數一度漲0.38%至98.874；日本央行議息後未有明確暗示加息時間，日圓反覆倒跌0.23%至159.79兌每美元。

恒指26000短線由支持變阻力

美伊談判未見進展，霍爾木茲海峽繼續遭封鎖，油價回升，紐約期油更一度重越100美元大關，雖然阿聯酋突然宣布退出石油出口國組織（OPEC）消息令油價升幅收窄，回落至約99美元，但油價仍然高居不下。油價高企令美股受壓，標指及納指均從紀錄高位回落，道指曾升逾200點後倒跌。不過夜期及ADR早段曾跟美股繼續回軟，但最終靠穩並略為回升，今早黑期回升逾百點，重上25800水平，今日期指結算日，估算結算價大約於25700-25900之間，加上極短線技術指標呈超賣，唔少重磅股及恒指RSI 2均跌至10以下水平，料港股今日或有反彈，表現唔會太差。

不過美伊談判仍膠著，恒指26000短線由支持變阻力，加上本周為長周末假期，投資者唔急於入市，令港股連續兩日表現偏軟。技術走勢上，恒指昨日開市即跌穿50日線，收市跌245點，報25679，收市首日跌穿20日線，一旦今日未能收復20日線，並進一步失守30日線及50周線，約25550-25600水平，唔排除向下考驗250日線即25400水平，甚至順勢回報4月8日所遺下嘅上升裂口25254-25668水平。

留意下周一起內地黃金周假期，北水下周一及二放假，恒指更乏動力，而IPO熱潮、配股潮及傳統科企持續受壓，均令港股短線偏軟，向下風險加劇。除非美伊談判有重大突破，又或特朗普確定訪華時間，港股方有條件逆轉開始轉弱之勢。

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