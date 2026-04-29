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港股期結日 恒指半日升315點 阿里平保領漲 商米科技升277%｜港股開市

股市
更新時間：12:15 2026-04-29 HKT
發佈時間：09:23 2026-04-29 HKT

港股期指結算日做好，恒指今早高開162點後，走勢反覆向上，升幅一度擴大至372點，高見26051點，但未能企穩兩萬六關口，中午收報25995點，升315點或1.23%，半日成交1,330億元。科指方面，中午收報4879點，升51點或1.07%。

內房股向上 中海外升逾4%

重磅藍籌股中，阿里（9998）及平保（2318）半日分別升2.5%及5.2%，連同友邦（1299）升2.3%，以及美團（3690）升3.2%，領漲大市。若單計股價升幅，除了平保外，國壽（2628）亦升4.4%，為表現最佳藍籌；此外，內房股亦向上，中海外（688）及潤地（1109）分別升4.2%及3.8%。

消息面上，平保（2318）首季淨利潤錄250.22億人民幣，按年跌7.38%；每股盈利1.43元；營業收入跌7.07%至2,384.77億人民幣；營運利潤升7.58%至407.8億人民幣，其中壽險及健康險業務營運利潤296.96億元，增長6.4%。

花旗報告指出，平保首季業績理想，新業務價值按年增長21%至156億元人民幣，優於同業太保壽險的10%增長，主要受首年保費按年增長46%帶動，惟受假設變更及產品組合轉向分紅產品影響，新業務價值利潤率按年下跌4.8個百分點至23.5%。該行給予平保「買入」評級，目標價82元。

半新股個別發展 群核瀉、勝宏飆

半新股個別發展，今日新上市的商米科技（6810）半日升277%；曦智科技（1879）升1%至895元；邁威（2493）跌5.7%；華勤（3296）亦跌逾6%；群核（068）及長光辰芯（3277）更分別跌逾6%及4%。不過，勝宏（2476）及思格（6656）則分別升近8%及3.9%。

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美國財政部嚴厲警告任何航運公司、保險商及金融機構，若向伊朗繳付通過霍爾木茲海峽的「通行費」，將面臨前所未有的「重大制裁」。伊朗則據報可能幾天內提交一份旨在結束與美國戰爭的修正版提案，而巴基斯坦亦將參與調解。

聯儲局周四凌晨公佈議息結果

另一方面，市場觀望美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公佈議息會議結果，以及重磅科技股業績，加上有外媒報道指OpenAI近期未能達成新用戶增長及收入目標，利淡部份AI股表現，美股三大指數周二全線向下，其中道指跌25點或0.05%，報49141點；標指跌35點或0.49%，報7138點；納指跌223點或0.9%，報24663點。至於反映中概股走勢的金龍指數，亦跌33點或0.49%。

阿聯酋退出OPEC難令油價波動

阿聯酋宣佈將於5月1日正式退出OPEC，但華爾街普遍認為油價短期不太可能出現大幅波動，因為霍爾木茲海峽封鎖仍是制約海灣能源出口的首要樽頸；不過，一旦美伊達成和平協議、霍爾木茲航運恢復正常，阿聯酋可在OPEC配額體系之外自由擴產，屆時全球原油供應將迎來新一輪衝擊。國際油價今早輕微回吐，布蘭特期油暫跌約0.15%至104.24美元；WTI期油則跌0.18%至99.75美元。

港股方面，恒指今早高開162點，報25842點。科網股回穩，阿里巴巴（9988）開市升1.8%；騰訊（700）升0.2%；美團（3690）升1.4%；京東（9618）升1.9%；百度（9888）則升1.3%。

傳美禁設備公司供貨華虹半導體

個股消息方面，外媒報道指美國商務部上周要求多家晶片設備公司，停止向華虹半導體（1347） 運送特定工具。該股開市報109.6元，跌逾3%。

比亞迪首季少賺近12%

比亞迪股份（1211）公佈今年首季業績，期內營業收入1,502.25億人民幣，按年下跌11.82%；淨利潤40.85億人民幣，按年大幅倒退55.38%。基本每股收益0.448元，較去年同期的1.0391元下跌56.89%。該股開市報104.4元，升0.7%。

比亞迪電子盈利暴跌逾95%

同系比亞迪電子（0285）首季營業收入381.83億人民幣，雖微增3.53%，惟淨利潤僅錄得2,783萬人民幣，按年暴挫95.53%，去年同期為6.22億元。每股盈利0.01元，同樣大跌95.53%；毛利19.91億元，按年下降14.35%。公司解釋，盈利大幅收縮主要受匯率波動產生的匯兌損失影響，加上產品結構變化拖低整體毛利率及利潤水平。該股開市報24.52元，跌6.6%。

勝宏科技首季多賺40%

此外，勝宏科技（2476）公佈，今年首季營業收入按年增28%至55.19億人民幣，淨利潤按年增40%至12.88億人民幣；該股開市報297元，跌1%。

商米科技國際發售超購近7倍

新股方面，商米科技（6810）公開發售部份錄得約2,002倍超購，一手中籤率5%，國際發售超購近7倍；該股開市報97.5元，升292%。至於昨日急升的曦智科技（1879），今早再升1%至895元。

北水動向方面，昨日淨買入港股145.23億元，盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及小米（1810）分別獲淨買入41.37億元、26.4億元及18.09億元；而阿里巴巴（9988）、騰訊（700）及華虹半導體（1347）分別遭淨賣出12.51億元、11.32億元及6.26億元。

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