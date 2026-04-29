OpenAI反駁收入增長不達標 稱報道為典型「標題黨」

《華爾街日報》報道指OpenAI未賓現新增用戶及收入等多項指標，消息觸發美股半導體股集體下挫。OpenAI發表聲明反駁，指報道是典型的「標題黨」。

指企業客戶需求持續增長

OpenAI執行長Sam Altman與財務長Sarah Friar發表聯合聲明，指來自企業客戶及處於起步階段的廣告業務仍在持續增長，強調業務「全面運轉順利」。

OpenAI指出，新功能如廣告與 AI 圖像生成，以及程式開發工具 Codex 的快速成長，均受惠於大規模算力投資。

《華爾街日報》報道OpenAI 在多項內部績效指標上出現落差，並面臨對手持續蠶食市場空間的壓力。報道又指財務長Sarah Friar對未來算力支出帶來的資金壓力持審慎態度，如果銷售增長不夠快，擔心公司可能無力滿足未來的算力需求。

除了OpenAI出手反駁，其合作伙伴亦對AI市場前景派發「定心丸」。甲骨文（ORCL）表示與OpenAI合作前景仍高度看好。CoreWeave（CRWV）表示其客戶結構多元化，除了OpenAI，大型企業客戶還包括Meta、Anthropic及微軟等，淡化對單一客戶的依賴。

市場憂慮將重演2000年科網泡沫爆破

市場一直憂慮AI發展將重演2000年科網投資泡沫，質疑OpenAI及其他科企在數據中心和晶片上投入數千億美元的計畫是否能帶來經濟回報。

OpenAI在聲明中強調，擴大算力仍被視為「關鍵推動因素」，將有助於為客戶提供更優的產品體驗。

早前OpenAI表示，計劃暫停一個位於英國的項目。微軟也同意租用原本為OpenAI預留的挪威數據中心容量。OpenAI與甲骨文在德州擴建 AI 資料中心，也因融資談判拖延而中止。