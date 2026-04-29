Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI反駁收入增長不達標 稱報道為典型「標題黨」

股市
更新時間：09:18 2026-04-29 HKT
發佈時間：09:18 2026-04-29 HKT

《華爾街日報》報道指OpenAI未賓現新增用戶及收入等多項指標，消息觸發美股半導體股集體下挫。OpenAI發表聲明反駁，指報道是典型的「標題黨」。

指企業客戶需求持續增長

OpenAI執行長Sam Altman與財務長Sarah Friar發表聯合聲明，指來自企業客戶及處於起步階段的廣告業務仍在持續增長，強調業務「全面運轉順利」。

OpenAI指出，新功能如廣告與 AI 圖像生成，以及程式開發工具 Codex 的快速成長，均受惠於大規模算力投資。

《華爾街日報》報道OpenAI 在多項內部績效指標上出現落差，並面臨對手持續蠶食市場空間的壓力。報道又指財務長Sarah Friar對未來算力支出帶來的資金壓力持審慎態度，如果銷售增長不夠快，擔心公司可能無力滿足未來的算力需求。

除了OpenAI出手反駁，其合作伙伴亦對AI市場前景派發「定心丸」。甲骨文（ORCL）表示與OpenAI合作前景仍高度看好。CoreWeave（CRWV）表示其客戶結構多元化，除了OpenAI，大型企業客戶還包括Meta、Anthropic及微軟等，淡化對單一客戶的依賴。

市場憂慮將重演2000年科網泡沫爆破

市場一直憂慮AI發展將重演2000年科網投資泡沫，質疑OpenAI及其他科企在數據中心和晶片上投入數千億美元的計畫是否能帶來經濟回報。

OpenAI在聲明中強調，擴大算力仍被視為「關鍵推動因素」，將有助於為客戶提供更優的產品體驗。

早前OpenAI表示，計劃暫停一個位於英國的項目。微軟也同意租用原本為OpenAI預留的挪威數據中心容量。OpenAI與甲骨文在德州擴建 AI 資料中心，也因融資談判拖延而中止。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
時事熱話
1小時前
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
奇聞趣事
2026-04-28 07:30 HKT
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
影視圈
16小時前
以同理心點亮不平凡 師生並肩跨越成長障礙 匡智張玉瓊晨輝學校六度榮膺行政長官卓越教學獎 陪伴學童綻放閃亮人生 點亮不平凡的軌跡：信念驅動創新改變
教育資訊
30分鐘前
落難手機龍頭成功轉型發「光」 諾基亞股價16年高 專家解讀光通訊市場前景大｜星市攻略
落難手機龍頭成功轉型發「光」 諾基亞股價16年高 專家解讀光通訊市場前景大｜星市攻略
投資理財
3小時前
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
影視圈
12小時前
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
飲食
17小時前
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
飲食
17小時前
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
食用安全
17小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT