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擁抱新股大時代｜唐牛

股市
更新時間：08:53 2026-04-29 HKT
發佈時間：08:53 2026-04-29 HKT

用大時代來形容近期新股表現，相信冇人會反對。星期二上市的18c新股曦智科技（1879），單日爆升逾3倍，縱然一手入場費不足3,000蚊，但因為升幅太爆炸，每手獲利也近萬元；今日上市的商米（6810），暗盤同樣升近3倍，一手賺7,000蚊，將「入場費咁低賺得幾多吖」呢個概念完美推翻。一句到尾，呢個新股大時代，大家請好好把握及珍惜。

補充一句，好多人會話，新股咁旺港交所（388）應該有計，但觀乎其表現，似乎受整體市況偏弱影響較大，未見明顯炒作，一心諗住追落後的戰友，要有心理準備。

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