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南韓股市市值超越英國 晉身全球第八 高盛料KOSPI指數上望8000點

股市
更新時間：17:03 2026-04-28 HKT
發佈時間：17:03 2026-04-28 HKT

受惠於AI熱潮帶動科技龍頭股狂飆，南韓股市總市值已超越英國，成為全球第八大股票市場。據彭博彙編數據顯示，南韓上市公司總市值今年以來已升逾45%，達到4.04萬億美元（約31.5萬億港元），反觀英國股市僅升約3%至3.99萬億美元。值得留意的是，在2024年底，英國股市規模仍是南韓約兩倍。

另一方面，華爾街投行普遍看好韓股後市，高盛更將南韓綜合股價指數（KOSPI）目標價大幅上調至8000點；截至周二，KOSPI指數收報6641點，今年至今累升逾57%。

兩大重磅股佔指數逾四成

在全球資金轉向AI概念股下，南韓兩大重磅股三星電子及SK海力士股價年初至今分別累升約298%及614%；而這兩家記憶體晶片巨頭目前佔有逾800隻成份股的KOSPI指數總市值逾40%。此外，南韓總統李在明推動企業管治改革及親市場政策以提振股價，亦為當地股市帶來額外支持。

除了南韓股市之外，台灣股市亦受惠於全球最大晶圓代工廠台積電的強勢表現，該公司目前佔當地基準指數比重約45%。台灣股市早於今年4月已超越英國，成為全球第七大股票市場，總市值約4.48萬億美元，正逐漸接近加拿大股市規模。

英國仍是傳統板塊主導

相較之下，英國富時100指數今年僅累升約4%，升幅遠落後於受惠AI熱潮的環球市場。作為歐洲最大型股票市場，英國股市仍由金融、消費必需品以及能源礦業等傳統板塊主導。

儘管亞洲晶片重鎮的股市市值飆升，但其經濟體規模仍遠小於歐洲主要國家。根據國際貨幣基金組織（IMF）估計，南韓及台灣今年的國內生產總值（GDP）預測分別為1.9萬億美元及9,770億美元，遠低於德國、英國及法國逾3萬億美元的預測。

目前華爾街策略師對南韓股市依然維持樂觀態度，主要因為AI需求帶動企業盈利上調，以及估值具吸引力。其中，高盛將南韓KOSPI指數目標大幅上調至8000點，主要受2026年盈利增長預測上調逾200%所帶動。

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