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港股再現配股潮 寧德一度挫近9% 361度暴跌18% 博泰車聯逆市造好

股市
更新時間：10:34 2026-04-28 HKT
發佈時間：10:34 2026-04-28 HKT

港股配股潮再現，單計今日已有3隻股份配股，分別包括寧德時代（3750）、博泰車聯（2889）及361度（1361），集資規模合計近400億元。不過，上述股份股價反應不一，其中寧德時代開市低開逾6%至630元後，跌幅一度擴大至近9%，低見617元，暫報621元，續跌約8%。至於博泰車聯則逆市造好，曾升逾一成至156.8元，暫報146元，續升逾3%；然而，361度則暴跌，暫報5.7元，股價急瀉近18%。

寧德折讓7%配股籌391億

寧德時代（3750）擬配售6,238.5萬股，集資淨額391.1億元，配售新股相當於經擴大已發行H股的28.6%及發行股份的1.4%，每股配售價628.2元，較上日收市價折讓約7%。

有關資金將用於全球新能源項目建設和零碳業務佈局、研發投入、補充日常營運資金及其他一般企業用途，以加速實施全球化零碳戰略並支撐長期可持續發展。

博泰車聯獲曹德旺之子入股

此外，博泰車聯（2889）與三鋒控股管理訂立認購協議，發行及配發約89.6萬股認購股份，相當於經擴大已發行H股約1.18%，每股認購價為127.35元，較上日收市價折讓10%，認購事項的所得款項總額及淨額預期分別約1.141億元及1.1361億。

認購事項的所得款項淨額約60%將用於AI技術應用及產品研發和相關業務拓展，以及約40%用作營運資金及一般企業用途。值得留意的是，三鋒控股管理主要從事投資控股，最終實益擁有人為曹暉；而曹暉為「玻璃大王」福耀玻璃（3606）創辦人曹德旺之子曹暉，現為福耀玻璃董事長。

361度折讓近11%配股籌逾6億

另一方面，361度（1361）公布擬以先舊後新方式配售最多1億股，集資約6.2億元，相當於經擴大已發行股本約4.61%，每股配售價6.18元，較上日收市價折讓近11%。

是次所得款項淨額為6.11億元，擬將約80%用於拓展海外市場網絡，包括零售店鋪的租賃及裝修、電子商務平台的搭建、潛在業務目標的收購、營銷及品牌推廣活動，以及設立海外附屬公司；約20%用作一般營運資金及其他一般企業用途。

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