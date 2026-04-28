油價持續高企下 港股難向上突破｜古天后

4月28日，大致多雲，有幾陣驟雨，早上短暫時間有陽光，其後驟雨逐漸增多，稍後局部地區有狂風雷暴。中東局勢暫陷入僵局，美伊談判未見有進展，油價持續高企，美股周一反覆，三大指數個別發展，道指低開118點，一度倒升122點，高見49353，但未幾已倒跌，最多挫201點，雖然跌幅收窄，但收市道指仍跌62點或0.13%，報49167；標指轉升8點或0.12%，報7173；納指倒升50點或0.2%，報24887。標指跟納指早段雖下跌，但兩者仍再創即市及收市新高。

微軟與OpenAI修訂合作協議

重磅股方面，Nvidia股價上周五自去年10月以來首次破頂後，周一收市再創新高上揚4%，為表現最強道指成份股，其市值已達5.2萬億美元。微軟與人工智能（AI）初創OpenAI宣布修訂合作協議，以簡化雙方合作關係，微軟股價一度回調近1.8%，收市回穩。按最新協議，微軟將保留對OpenAI模型和產品授權至2032年，但該授權將改為非獨家，意味OpenAI可向其他雲端平台開放技術，而微軟唔再向OpenAI支付收入分成。

天風國際證券分析師郭明錤發表報告，指OpenAI正與晶片商高通（Qualcomm）合作開發智能手機，預計2028年量產，消息刺激高通股價一度急升8.2%，收市仍漲1%，相反，蘋果則跌1.3%。市場注視Alphabet、微軟、亞馬遜、Meta及蘋果本周公布季績，因四股市值總額已佔標指比重達25%。英特爾（Intel）上周五業績後股價炒高逾兩成後，周一續升3%創新高。

截至上周五，標指自3月底累積反彈近10%。摩通策略員Mislav Matejka認為，軍事、政治及經濟上限制，均導致中東衝突難以持續升級，因此投資者應趁任何市場回調機會增加持倉水平。該行維持睇好環球股市，理由係盈利能力強韌，而且流動性及減息環境有可能改善。全球本周迎來超級議息周，預期聯儲局本周議息按兵不動，美國10年期債息曾漲4.1個基點，至4.35厘，息口敏感嘅2年期債息升3.8個基點，至3.814厘。美滙指數反覆曾挫0.32%至98.21。

港股或25500至26500上落

昨日港股可以話係悶局一場，牛皮偏軟。恒指低開1點後，最多曾跌119點見25858低位，盤中曾倒升107點見26086高位，可惜二萬六關未能企穩，未能成功挑戰100日線，即26100水平，險守50日線，暫未見太大方向，好淡爭持。不過AI主題及晶片股仍受捧，傳統重磅科技股則偏軟，有消息指支付平台不得為貸款及金融產品提供營銷接口，騰訊（700）股價因此跌3%，跌至接近早前低位，更首次收市低於480元水平。

雖然中東局勢對市場影響逐步淡化，但霍爾木茲海峽全面通航仍遙遙無期，油價持續高企下，港股更為乏力。加上明日期指結算，呢兩日為轉倉高峰期，指數缺乏方向，加上本周只有四個交易日，投資者心態更偏向審慎。而昨日唔少半新股顯著回吐，因資金再度轉向晶片及AI相關板塊，以及高息股份更為受捧。目前港股或於25500至26500水平之間上落，除非油價顯著回落至85美元水平，港股方有條件再向上突破。

古天后