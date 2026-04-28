恒指連跌第二日 ATMXJ齊走低 寧德配股瀉近7% 分析料大市屬技術性調整｜港股收市

港股期指結算前，多隻股份配股「抽水」，拖累市場氣氛，恒指低開低走，終收報25679點，跌245點或0.95%，全日窄幅波動287點，連跌兩日累跌298點或1.1%，大市成交額2,623億元。

恒指今早低開111點，報25814點，隨即跌幅收窄至28點，高見25896，但淡友再度發力，午後低見25609點，跌316點，終收報25679點，跌245點。國指收報8644點，跌111點，連跌兩日；科指亦轉跌，收報4827點，跌112點。

ATMXJ齊走低 小米跌近4%

「抽水股」股價向下，寧德時代（3750）公布折讓7%配股，集資391.9億元，令股價急挫，收報629元，跌6.9%，為表現最差的藍籌股。361度（1361）折讓近10.7%配股，集資6.18億元，令股價收報5.5元，挫20.5%。

ATMXJ齊走低，小米（1810）收報29.92元，跌3.8%；阿里巴巴（9988）報126.5元，跌2.8%；美團（3690）報80.3元，跌1.9%；京東（9618）報115.3元，跌1.5%；騰訊（700）報473.8元，跌1%。

藥明系個別發展，藥明康德（2359）今年首季盈利按年大增30.5%，刺激股價收報143.1元，升13.6%，為表現最好的藍籌股。藥明生物（2269）報33.7元，升1.3%；藥明合聯（2268）報59.25元，升2.2%；惟藥明巨諾（2126）報2.38元，跌0.8%。

梁杰文：短期難改上落市格局

宏高證券投資經理梁杰文表示，港股周二未能走出弱勢，主要是由於港股反彈後，缺乏實質利好消息繼續往上突破； 以及部分投資者選擇獲利了結，惟估計現時港股走勢仍屬技術性調整，恒指回落至25000關後自然吸引投資者撈底，港股屆時有望重新有新的承接力。他續指， 中東局勢雖未明顯惡化，但油價持續處於高位，正引發市場對後續通脹壓力及美聯儲加息預期的擔憂，同時當前全球資金主要炒作AI相關概念股，尤其集中於晶片、儲存等硬件領域，而港股在這些方面上結構性偏弱，料港股短期內將未能走出現時的上落市格局，同時五一假期期間，相信港股交投較淡靜，更難有突破。

對於寧德時代折讓配股集資392億元，梁杰文表示，從港股反應來看，儘管寧德時代配股規模較大，但H股股價跌幅有限，反而反映港股更具實力，以及此次配股一定程度上消除了此前關於再融資的不確定性，可能帶來中性偏正面的預期；同時，考慮到全球油價高企正推動電動車銷售預期上調，這對寧德時代中長期需求構成支撐。

————

1215：恒指今早低開111點後，其後跌幅一度收窄至29點，曾見25896點，惟反彈乏力，大市再度回軟，截至中午報25754點，跌171點或0.66%，半日成交1,311億元。科指中午報4879點，跌60點或1.23%。

重磅科網股普遍向下，阿里巴巴（9988）半日跌2%，小米（1810）跌2.44%，騰訊（700）跌0.46%，美團（3690）亦跌1.2%；連同工行（1398）及寧德時代（3750）急挫6.9%，為拖累大市向下主要股份。

藥明康德績優 股價升近15%

相反，藥明康德（2359）首季業績亮眼，收入按年增長29%至124.4億元人民幣，首次突破百億大關，半日股價急升近15%，報144.8元；同系藥明生物（2269）亦升2.4%，藥明合聯（2268）升4%，東曜藥業（1875）亦升1.6%。

此外，消息亦帶動醫藥外包概念股板塊集體走強，其中凱萊英（6821）半日升逾8%；康龍化成（3759）及昭衍新藥（6127）亦分別升6.4%及5.9%。

存儲概念股逆市造好

存儲概念股板塊逆市上漲，兆易創新（3986）上漲2.54%；瀾起科技（6809）升3.47%；相關ETF南方兩倍做多海力士（7709）則升4.16%。

新股表現繼續亮眼，曦智科技（1879）首日掛牌大幅高開逾380%，中午收報842元，升359.6%，一手15股可賺9,882元。另一新股邁威生物（2493）半日收報28元，微升1.3%。

—————

0930：美伊緊張局勢對股市影響逐漸減退，相反AI炒作主題持續熱鬧。美股三大指數周一個別發展，道指收市跌62點或0.13%，報49167點；標指升8點或0.12%，報7173點；納指升50點或0.2%，報24887點。至於反映中概股走勢的金龍指數，則跌1.2%至6868點。

Nvidia破頂 存儲股熱炒

不過，本周美國科技巨頭公佈業績前，焦點股英偉達（Nvidia）股價周一升4%至216.61美元，創歷史新高，市值高見5.26萬億美元；該股獲美銀給予「買入」評級，目標價300美元。此外，存儲概念股繼續熱炒，Sandisk（SNDK）升逾8%，美光科技（MU）亦漲逾半成。

韓股創新高 日股下跌

亞太區股市方面，韓股今早暫升逾1.3%至6702點，盤中曾見6712點高位，再創歷史新高；日股則暫跌0.57%，報60194點。港股方面，恒指今早低開111點，報25814點。

阿里分拆基礎設施REIT 開市跌1%

大型科網股向下，阿里巴巴（9988）正計劃分拆由旗下間接全資子公司嘉興傳雲及嘉興傳祥持有的嘉興園區，以基礎設施REIT（房地產投資信託基金）的形式於深交所上市，股價開市跌1%；騰訊（700）跌0.5%；美團（3690）跌1.2%；京東（9618）跌1.3%；百度（9888）則跌0.6%。

寧德時代折讓7%配股籌391億

寧德時代（3750）擬配售6,238.5萬股，集資淨額391.1億元，配售新股相當於經擴大已發行H股的28.6%及發行股份的1.4%，每股配售價628.2元，較上日收市價折讓約7%。有關資金將用於全球新能源項目建設和零碳業務佈局、研發投入、補充日常營運資金及其他一般企業用途，以加速實施全球化零碳戰略並支撐長期可持續發展。該股開市報630元，跌6.7%。

中國宏橋擬發零息可換股債

另一藍籌股中國宏橋（1378）亦公布，建議發行2027年到期初步本金額102億元人民幣可換股零息債券，初步換股價43.9元，較上日收市價溢價約25.3%，可悉數兌換為約2.67億股，相當於擴大後股本約2.6%，料淨集資約14.69億美元。同時，經辦人可促使可換股債券買方及公司將購買於同步股本發售中出售的部分股份，公司預期購買約1,127.6萬股股份作同步回購一部分，每股購買價33.99元。該股開市報33.76元，跌3.6%。

曦智科技國際發售超購53倍

新股方面，曦智科技（1879）公開發售部分錄得超購約5,783倍，一手中籤率為6%，國際發售則超購約53倍。該股開市報880元，升380%。

邁威生物今納入港股通標的

邁威生物（2493）則公布，公開發售部分超購約480倍，一手中籤率為1%，國際發售超購約2.5倍。此外，該股今日起獲深交所調入港股通標的證券名單，股價開市報28.3元，升2.4%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股40.92億元，中芯（981）、中移動（941）及中海油（883）分別獲淨買入9.77億元、9.28億元及6.68億元；而盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及恒生中國企業（2828）分別遭淨賣出32.08億元、11億元及8.2億元。