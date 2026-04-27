可孚醫療招股 入場費3973元 較A股折讓逾三成 引入12位基石投資者

中國家用醫療器械企業可孚醫療（1187）由今日（27日）起至本周四（30日），擬發行2,700萬股H股，一成香港公開發售，招股價最高39.33元，集資最多約10.6億元，每手100股，入場費3,972.67元，將於5月6日正式掛牌，華泰國際、法巴為聯席保薦人。該股已在內地上市，可孚醫療A股（301087）上周五（24日）收報53.95元人民幣，折合約61.84港元，即H股最高招股價較A股折讓36%。

值得留意的是，可孚醫療引入藍思科技（香港）、長沙雨豐、遠信投資及中國銀河國際投資（就遠信投資場外掉期而言）、盤京基金、FR M CONSULTING、漢清達實業、大成國際、中康科技（2361） 、ODI TRUST、勝藍科技董事長黃雪林、VIVO附屬兌現運嶺董事兼總經理戴鈞安、丹麓資本的創始人陸勤超合共12名基石投資者，投資金額合共4,849萬美元。

內地第二大家用醫療器械企業

招股書指出，全球家用醫療器械行業競爭激烈，尤其是家用康復輔具、家用呼吸支持類產品及家用醫療護理耗材行業。根據弗若斯特沙利文資料，按2024年國內收入計，可孚醫療在中國所有家用醫療器械企業中排名第二，市場份額達2.1%。

集團自2007年成立以來，一直深耕家用醫療器械行業，包括家用康復輔具類產品、家用健康監測類產品、家用醫療護理類產品、家用呼吸支持類產品、家用急救醫療設備、康復理療儀、家用美容醫療設備及家用睡眠管理設備。目前產品組合涵蓋逾200個產品類別、上萬個產品品規。

內地為收入貢獻最重要地區

招股書又指，儘管集團銷售廣泛分佈於以香港、美國及英國為主的全球多個地區，但內地是對收入貢獻最重要的地區。於2023年、2024年及2025年，來自海外銷售的收入分別佔總收入1.7%、2%及8.8%。此外，儘管面臨部分醫療器械因突發衛生公共事件導致的需求波動，以及消費者偏好不斷改變帶來的挑戰，集團仍實現穩定及可持續發展，通過採取降本增效措施及優化高價值產品的銷售佈局，實現了盈利能力的持續改善。

業績方面，可孚醫療去年收入為33.87億元，按年升13.6%；年內溢利3.7億元，按年升18.6%。

至於是次所得款項淨額用途，30%用於全球拓展；30%用於持續的產品研發及技術創新，包括人工智能及物聯網應用；20%用於拓展國內銷售渠道及經銷網絡；10%用於品牌推廣及營銷活動；以及10%用於營運資金及一般公司用途。

