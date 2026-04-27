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港股其實唔難｜唐牛

股市
更新時間：09:00 2026-04-27 HKT
發佈時間：09:00 2026-04-27 HKT

夜晚做直播，有觀眾牙痛咁聲，話港股不及美股難贏錢，如果從指數角度出發，美股指數已破頂，但港股只在26000點徘徊，說法是成立的。問題在龍頭科技股表現實在太不濟——騰訊（700）跌穿500元水平，美團死守80元大關，僅阿里巴巴（9988）尚算站在130元之上，指數冇起色乃無可厚非。

放低指數 聚焦個股

不過，如果放低指數聚焦個股，港股依然有很好尋寶機會。AI相關概念如建滔積層板（1888）、ASMPT（522）破頂再破頂，光通信系列大隻如長飛光纖（6869）、細隻如俊知集團（1300）、南方通信（1617）一樣好炒；還未計接力上市的新股，無論第一日以及往後表現，都有一定水準。
根據以上種種，主觀覺得港股其實唔難贏錢，市況在戰火下更是有交代地強。

唐牛

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