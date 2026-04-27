市場迎超級議息周 聯儲局料將按兵不動 重磅科技美股公布季績｜一周前瞻

本周踏入「超級議息周」，市場普遍預期美國聯儲局本周將維持利率不變，由於本次沒有新的經濟預測或利率點陣圖發布，投資者將重點關注政策制定者關於中東戰爭對經濟影響以及利率路徑的最新看法。另外，本周港股將於星期五因勞動節休市一日，內地A股則5月1日至5日休市，本周亦有多間重要公司將發布業績，或影響市場走勢。

料五大央行均按兵不動

美國將於本港時間周四凌晨公布議息結果，此次會議也可能是鮑威爾執掌美國聯儲局的最後一次會議，其主席任期定於5月15日結束。道富銀行高級全球宏觀策略師Marvin Loh表示，聯儲局維持觀望狀態本身具有一定支持作用，相比其他仍可能繼續加息的央行而言，這為美國資產提供了一些順風。

除聯儲局之外，歐洲央行、日本央行、英國央行以及加拿大央行也將在本周公布利率決議，綜合市場分析，料預計五大央行均將維持息率不變。

投資者亦關注各央行如何看待中東戰爭引發的能源價格飆升所帶來的影響，以及由此導致未來幾個月利率調整的可能性。

美國首季GDP將出爐

數據方面，中國4月官方製造業和非製造業PMI、美國首季GDP、3月核心PCE物價指數等重磅經濟數據將出爐。

多間重要股份公布業績

美國股市的強勁上漲勢頭將面臨嚴峻考驗，本周將有大量企業財報發布，其中以大型科技公司為主。Google母企Alphabet（GOOG）、Meta（META）、蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）、亞馬遜（AMZN）等重要股份將公布最新業績。

港股中，港交所（388）、中海油（883）及藥明康德（2359）將發布業績。

新股方面，曦智科技（1879）和邁威生物（2493）、商米科技（6810）三隻新股將於本周內在港交所掛牌上市。