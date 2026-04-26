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英特爾績後飆23%創25年高 美政府賬賺2340億 大行：增長潛力仍低估

股市
更新時間：08:44 2026-04-26 HKT
發佈時間：08:44 2026-04-26 HKT

英特爾（Intel）首季調整後每股盈利0.29美元，遠高於預期的0.1美元；收入135.8億美元，高於預期的124.2億美元。受惠佳績，英特爾上周五收市飆23%，並曾創逾25年來新高。英特爾股價急升也帶動美國政府在該公司持股價值大幅攀升，帳面獲利逼近300億美元（約2,340億港元）。

首季業績大幅勝預期

英特爾上周五股價暴漲23.60%，收在每股82.57美元，盤中最高觸及85.22美元，超越2000年8月31日創下的74.88美元歷史收市高點。此波漲勢主要受到第一季業績表現優於預期激勵。

業績報告顯示，英特爾第一季調整後每股盈餘達0.29美元，大幅優於市場預期的0.02美元，收入為136億美元，同樣優於預期並年增7%。其中，數據中心業務收入按年增22%，成為主要增長動能，顯示AI運算需求持續升溫；個人電腦業務則在記憶體價格壓力下仍展現韌性。

對前景發出樂觀展望

同時，英特爾對前景發出樂觀展望，預計第二季收入將在138億美元至148億美元之間，調整後每股盈利為0.2美元，遠高於分析師先前預期的130.7億美元收入和0.9美元每股盈利。毛利率亦可望改善，進一步提振市場信心。

多間券商同步上調英特爾投資評級。滙豐認為，市場仍低估英特爾在CPU領域的增長潛力，將目標價上調至100美元並維持「買入」評級。Jefferies則將目標價調升至80美元，維持「中立」看法，指AI對CPU市場的影響仍處早期階段。

相關文章：Intel從破產邊緣變市值破頂 受惠AI刺激CPU短缺

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