金融名人公開唱淡美國晶片股 批史上最長連升缺乏基本支持 押注半導體看跌期權

美股標指及納指周五收於歷史新高，除了美伊有望展開談判利好股市，英特爾（INTC）股價飆升，更帶動一眾科技股大漲，當中英偉達（NVDA）上升4.3%，市值再度突破5萬億美元大關。不過，曾因準確預測2008年次按危機而聲名大噪、電影《孤注一擲》原型人物Michael Burry則唱反調，宣佈做空半導體板塊，稱當前升勢缺乏基本面支持。

英特爾第二季度營收預測遠超華爾街預期，反映其轉型計劃正在取得進展，有望受益於人工智能算力的基礎建設，周五收市大升23.6%，收報82.54美元，創歷史新高。其他晶片股亦急升，AMD股價大升14%；高通大升11%。

英偉達市值再破5萬億美元

值得注意是英偉達，周五收升4.3%，報208.27美元，市值繼去年10月之後再次突破5萬億美元大關，自2022年底以來，英偉達的股價已上漲超過14倍。費城證交所半導體指數周五則上漲4.3%，連續第18個交易日收高。

互動經紀公司高級經濟學家José Torres表示，華爾街正在從周四的跌勢中反彈，投資者因企業財報、地緣政治以及貨幣政策的消息而感到振奮。「英特爾的亮眼季績進一步推動了半導體的歷史性漲勢，並加強了市場對人工智能革命仍有巨大發展空間的信心。」

下周觀望五大科企業績

下周多間科技巨頭，包括「科技七雄」當中的五間公司——亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟和蘋果將公布業績。Kerux Financial的David Laut表示，這些財報將有助於確認「近期科技股股價的漲幅是否合理」。他補充說，在美伊戰爭前開始的大型科技股調整幾乎已經結束，估值再次回到高位，大型科技股的前景完全取決於業績表現。

早前由於美伊戰爭導致油價飆升以及供應鏈中斷，投資者紛紛減少了對大型科技股的投資。近日投資者已「習慣」戰況進展，對人工智能基礎設施的需求也絲毫未見放緩的跡象，科技股再度受到青睞。

Burry：晶片股技術因素上升

不過，曾因準確預測2008年次按危機而聲名大噪、電影《孤注一擲》原型人物Michael Burry則唱反調，宣布做空半導體板塊，直言當前漲勢缺乏基本面支撐。他在網上發文稱，如果他現在持有半導體股會選擇賣出，他認為，費城半導體指數的持續上漲更多是技術性因素所致，而非可持續的基本面驅動。

押注未來9個月內顯著下行

Burry周四宣布買入半導體ETF iShares半導體ETF（SOXX）的看跌期權，2027年1月到期、行權價330美元的合約；以及英偉達同一期限的看跌期權，顯示他押注半導體板塊在未來約9個月內將出現顯著下行。此外，Burry又持有納指ETF QQQ的2027年1月及2027年3月到期看跌期權。

費城半導體指數創歷史最長連升紀錄，Burry聲言：「我知道費城半導體指數會回落，老一代半導體從業者也知道。當前的上漲更多是技術性因素所致。」他又指，圍繞數據中心大規模擴張、晶片供應短缺的敘事雖然強勁，但更多屬於市場情緒的推動，而非可持續的基本面邏輯支撐。

轉向投資估值相對低傳統股

除了做空半導體，Burry本周又披露自己已增持房利美和房地美股票，並加倉連鎖有機超市Sprouts Farmers Market。另外，Burry又列出三隻重倉股，GameStop、京東以及醫療管理機構Molina Healthcare，並表示已進一步買入Molina Healthcare，同時表示「可能增持」Lululemon。他又表示已新開倉微軟，理由是該股是2026年以來表現最差的大型科技股之一。Burry的持倉反映他將資金從高估值科技主題，轉向估值相對低位的消費、醫療及傳統金融資產，同時通過期權押注科技股下行的機遇。

相關文章：英偉達要求全員採用OpenAI編程工具Codex 黃仁勳大讚新模型 稱「絕對是下一個級別的技術」