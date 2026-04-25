Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金融名人公開唱淡美國晶片股 批史上最長連升缺乏基本支持 押注半導體看跌期權

股市
更新時間：12:08 2026-04-25 HKT
發佈時間：12:08 2026-04-25 HKT

美股標指及納指周五收於歷史新高，除了美伊有望展開談判利好股市，英特爾（INTC）股價飆升，更帶動一眾科技股大漲，當中英偉達（NVDA）上升4.3%，市值再度突破5萬億美元大關。不過，曾因準確預測2008年次按危機而聲名大噪、電影《孤注一擲》原型人物Michael Burry則唱反調，宣佈做空半導體板塊，稱當前升勢缺乏基本面支持。

英特爾第二季度營收預測遠超華爾街預期，反映其轉型計劃正在取得進展，有望受益於人工智能算力的基礎建設，周五收市大升23.6%，收報82.54美元，創歷史新高。其他晶片股亦急升，AMD股價大升14%；高通大升11%。

英偉達市值再破5萬億美元

值得注意是英偉達，周五收升4.3%，報208.27美元，市值繼去年10月之後再次突破5萬億美元大關，自2022年底以來，英偉達的股價已上漲超過14倍。費城證交所半導體指數周五則上漲4.3%，連續第18個交易日收高。

互動經紀公司高級經濟學家José Torres表示，華爾街正在從周四的跌勢中反彈，投資者因企業財報、地緣政治以及貨幣政策的消息而感到振奮。「英特爾的亮眼季績進一步推動了半導體的歷史性漲勢，並加強了市場對人工智能革命仍有巨大發展空間的信心。」

下周觀望五大科企業績

下周多間科技巨頭，包括「科技七雄」當中的五間公司——亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟和蘋果將公布業績。Kerux Financial的David Laut表示，這些財報將有助於確認「近期科技股股價的漲幅是否合理」。他補充說，在美伊戰爭前開始的大型科技股調整幾乎已經結束，估值再次回到高位，大型科技股的前景完全取決於業績表現。

早前由於美伊戰爭導致油價飆升以及供應鏈中斷，投資者紛紛減少了對大型科技股的投資。近日投資者已「習慣」戰況進展，對人工智能基礎設施的需求也絲毫未見放緩的跡象，科技股再度受到青睞。

Burry：晶片股技術因素上升

不過，曾因準確預測2008年次按危機而聲名大噪、電影《孤注一擲》原型人物Michael Burry則唱反調，宣布做空半導體板塊，直言當前漲勢缺乏基本面支撐。他在網上發文稱，如果他現在持有半導體股會選擇賣出，他認為，費城半導體指數的持續上漲更多是技術性因素所致，而非可持續的基本面驅動。

押注未來9個月內顯著下行

Burry周四宣布買入半導體ETF iShares半導體ETF（SOXX）的看跌期權，2027年1月到期、行權價330美元的合約；以及英偉達同一期限的看跌期權，顯示他押注半導體板塊在未來約9個月內將出現顯著下行。此外，Burry又持有納指ETF QQQ的2027年1月及2027年3月到期看跌期權。

費城半導體指數創歷史最長連升紀錄，Burry聲言：「我知道費城半導體指數會回落，老一代半導體從業者也知道。當前的上漲更多是技術性因素所致。」他又指，圍繞數據中心大規模擴張、晶片供應短缺的敘事雖然強勁，但更多屬於市場情緒的推動，而非可持續的基本面邏輯支撐。

轉向投資估值相對低傳統股

除了做空半導體，Burry本周又披露自己已增持房利美和房地美股票，並加倉連鎖有機超市Sprouts Farmers Market。另外，Burry又列出三隻重倉股，GameStop、京東以及醫療管理機構Molina Healthcare，並表示已進一步買入Molina Healthcare，同時表示「可能增持」Lululemon。他又表示已新開倉微軟，理由是該股是2026年以來表現最差的大型科技股之一。Burry的持倉反映他將資金從高估值科技主題，轉向估值相對低位的消費、醫療及傳統金融資產，同時通過期權押注科技股下行的機遇。

相關文章：英偉達要求全員採用OpenAI編程工具Codex  黃仁勳大讚新模型 稱「絕對是下一個級別的技術」

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
影視圈
18小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
17小時前
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
影視圈
18小時前
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
2026-04-24 12:02 HKT
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
旅遊
18小時前
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
2026-04-24 10:00 HKT
八達通換卡最後召集！再有1批舊卡7月到期 2大免費更換方法＋賺盡$400獎賞
八達通換卡最後召集！再有1批舊卡7月到期 2大免費更換方法＋賺盡$400獎賞
生活百科
23小時前
爆旋陀螺熱潮︱玩具店排長龍、買盤靠派籌 限量版炒價逾千 學者拆解翻Hit原因：經濟不景的慰藉 
爆旋陀螺熱潮︱玩具店排長龍、買盤靠派籌 限量版炒價逾千 學者拆解翻Hit原因：經濟不景的慰藉 
社會
5小時前
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影視圈
20小時前
吳業坤離巢｜年初先奪「飛躍進步男藝員」  曾兩封叱咤「我最喜愛的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吳業坤離巢｜年初先奪「飛躍進步男藝員」  曾兩封叱咤「我最喜愛的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影視圈
14小時前