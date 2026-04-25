天星醫療孖展超購逾53倍 新易盛傳來港上市

本港新股市場繼續活躍，天星醫療（1609）昨日開始招股，擬發行約842.19萬股H股，招股價每股98.5元，集資最多8.3億元。該股孖展認購額已超購逾53倍。另外，傳在深交所上市的新易盛已選定中信証券及摩根大通合作，為其安排在港IPO計劃，該公司早前傳預計集資至少約30億美元（約235億港元）。

基石投資者共認購約2.9億

天星醫療為專注於運動醫學臨牀解決方案的醫療器械公司，一成H股於香港作公開發售，發售價為每股98.5元，每手50股，一手入場費4974.67元。中信証券、建銀國際為聯席保薦人。截至今早9時30分，該股已錄得45.29億元孖展額，較公開認購額8296萬元，超購53.5倍。天星醫療引入JSC International Investment Fund 、奧博亞洲四期、發展基金管理為基石投資者，合計認購3700萬美元（約2.9億港元）。

新易盛A股去年累升逾4.2倍

同日外電引述消息報道，擬來港上市的新易盛為內地專注於研發、生產及銷售多種類的高性能光模組及光器件高新技術企業，2016年於深交所上市，昨日該公司A股收市價為532.27元人民幣，跌11.8%，但今年以來該股已累升24.7%，去年股價累計升幅逾4.2倍。以昨日收市價計，新易盛市值高達5340.51億元人民幣。

曦智科技上限183.2元定價

曦智科技（1879）和邁威生物（2493） 將於下周二（28日）掛牌上市，據有本地券商客戶分派結果顯示，曦智科技以招股價上限183.2元定價，投資者需認購至少2000手（3萬股）才能穩中一手，「頂頭槌飛 」則至少獲派4手，最多可得5手 。邁威生物則傳以招股價下限27.64元定價，投資者需認購350手（7萬股）才能穩中一手，「頂頭槌飛 」則獲派11手。