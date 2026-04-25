新股門檻高散戶難進場 券商協會籲改革手數宜早不宜遲

港交所（388）優化香港證券市場每手買賣單位的市場諮詢，已於今年3月12日已完成，香港證券商協會昨日發文促港交所盡早推行優化措施第一階段，改革宜早不宜遲，主要由於熱門新股每手動輒過萬元，令公開發售的申請者一手難求。

近期新股多數每手過萬元

按照港交所的諮詢建議，優化手數措施兩階段實施。第一階段適用於新股上市，第二階段適用於已上市的公司。香港證券商協會文章指出，近期新股上市出現每手過萬元的情況有所上升，如思格新能（6656）每手32420元，及勝宏科技（2476）每手20988元等，熱門新股每手過萬元令公開發售部分的申請者一手難求。此外，部分新股上市後不久，股價便大幅上漲，每手金額太高令投資者卻步。

證券商協會續指，贊成港交所優化每手買賣單位的建議，唯憂慮第一階段要等到今年下半年才實施，新股上市每手動輒過萬元的情況將仍繼續，如分階段更改每手單位，恐怕要等到2027年才會完成實施。

建議新增每手10股的選項

該會提出三點補充建議，包括盡早推行第一階段；在實施第一或第二階段前，鼓勵發行人及保薦人自願提前遵守每手價值的指引；及新增每手10股的選項。