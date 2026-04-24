恒指拗腰倒升62點 終止兩連跌 晶片股受追捧 分析：AI股未到吸納時機｜港股收市

市場仍然觀望中東局勢發展，港股窄幅上落，恒生指數全日升62點，收市報25978點，雖然未能企穩26000點大關，但成功終止兩連跌，並收復50天平均線（25926點）。受到美國白宮針對中國AI行業的言論打擊，早前當炒的AI股普遍受壓，迅策（3317）急挫近一成六。

美伊局勢不明朗，美股三大指數周四跌0.4%至0.9%不等。亞洲股市個別發展，日本日經指數升近1%，韓國KOSPI指數接近持平，台灣加權指數在台積電急漲5%帶動之下，抽升3.2%。至於內地股市則受壓，上證綜指微跌0.3%，收市報4080點，深證成指則跌0.7%，收市報14940點。

恒生指數低開182點之後，最多曾跌276點，但低位有承接，下午拗腰倒升，一度收復26000點大關，曾見26004點。最終26000點得而復失，以25978點收市。大市成交回落至2367億元，北水淨流入縮減至34億元。

受白宮言論打擊 AI股集體下挫

外電報道，美國白宮科技政策辦公室主任Michael Kratsios撰寫的備忘錄指出，以中國為主的外國實體正大規模以蒸餾技術，提取美國AI大模型的能力，掠奪美國科技創新成果。消息打擊本港上市的中資AI股份，智譜（2513）以及MINIMAX（100）均下挫大約9%，迅策收市報287元，急跌一成六。

傳收緊低息車貸 汽車股走弱

有消息指內地收緊低息車貸，汽車股受壓，理想汽車（2015）跌4.4%，吉利汽車（175）亦挫2.7%，分別為跌幅最大及第二大藍籌股。內地AI大模型DeepSeek推出全新系列的預覽版本，早前市場消息指，DeepSeek新系列可以與國產芯片深度適配，國產芯片股受追捧，中芯國際（981）升一成，收市報64.3元，是表現最佳藍籌股。華虹半導體（1347）更爆升逾一成五。

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，近期港股的反復回落主要反映了美伊談判落幕但未取得實質性成效的市場預期，料後續25800點成為關鍵支撐位，若成功守住這一關口，短期可上看26300點。他指出，下周市場需關注美伊談判的後續進展以及全球議息動態。

AI股方面，伍禮賢指，儘管短期股價回調明顯，但相較於前期顯著漲幅，當前仍未到具備明確配置價值的區間，疊加美國可能限制部分中國企業獲取AI模型的潛在利空，及新股市場火熱導致資金分流，暫不建議投資者急於抄底。

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恒生指數今早低開181點，早段曾跌逾200點，其後跌幅收窄，半日跌52點或0.2%，報25862點。成交額1,260.70億元。科指半日升17點或0.35%，報4882點。

科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升0.84%；騰訊（700）跌0.4%；美團（3690）跌0.6%；小米（1810）跌0.4%。

「AI三寶」跌幅顯著，智譜 （2513） 半日跌7.9%，MINIMAX （100） 跌4.6%，迅策 （3317）挫11%。有報道指，美國擬採取行動阻止中國企業「蒸餾」美國AI模型。

晶片股造好，中芯國際 （981） 升8.8%；華虹半導體 （1347） 升12.5%；納芯微（2676）升10.4%。

中電信（728）績後跌2.15%，該公司首季賺73.5億元人民幣，按年減少17.1%。

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0930：美伊談判陷入僵局，美國總統特朗普下令海軍向霍爾木茲海峽布雷的船隻開火，國際油價收市升逾3%。美股周四反覆受壓，道指曾跌逾600點，標指及納指破頂後回軟。道指收市跌179點或0.36%，報49310點；標指跌29點或0.41%，報7108點；納指跌219點或0.89%，報24438點；反映中國概念股表現的金龍指數挫2.47%，報6843點。

焦點股方面，Tesla績後跌3.6%；軟件商ServiceNow業績欠佳，股價重挫17.8%；Salesforce及微軟分別下跌8.7%及近4%。

港股方面，恒指低開181點，開報25733點。

科網股普遍向下，騰訊（700）跌1.65%；阿里巴巴（9988）跌1.76%；美團（3690）跌0.12%。小米（1810）跌0.57%，小米集團董事長雷軍表示，新一代SU7自4月23日發佈以來已售出26,000輛；並將在5月底正式發佈YU7 GT系列。

寧德時代（3750）開市升1.85%，報715.5元。國藥（1093）升1.48%。

北水動向方面，周四南下資金淨買港股85.98億港元。盈富基金 (2800)、南方恒生科技 (3033)、恒生中國企業 (2828)分別獲淨買入36.62億港元、8.5億港元、8.23億港元；吉利汽車 (175)、阿里巴巴(9988)、中芯國際 (981)分別遭淨賣出6.51億港元、5.96億港元、5.03億港元。