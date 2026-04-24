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伊朗局勢持續緊張 恒指低開181點 騰訊阿里跌逾1% 寧德升近2%｜港股開市

股市
更新時間：09:27 2026-04-24 HKT
發佈時間：09:27 2026-04-24 HKT

美伊談判陷入僵局，美國總統特朗普下令海軍向霍爾木茲海峽布雷的船隻開火，國際油價收市升逾3%。美股周四反覆受壓，道指曾跌逾600點，標指及納指破頂後回軟。道指收市跌179點或0.36%，報49310點；標指跌29點或0.41%，報7108點；納指跌219點或0.89%，報24438點；反映中國概念股表現的金龍指數挫2.47%，報6843點。

焦點股方面，Tesla績後跌3.6%；軟件商ServiceNow業績欠佳，股價重挫17.8%；Salesforce及微軟分別下跌8.7%及近4%。

港股方面，恒指低開181點，開報25733點。

科網股普遍向下，騰訊（700）跌1.65%；阿里巴巴（9988）跌1.76%；美團（3690）跌0.12%。小米（1810）跌0.57%，小米集團董事長雷軍表示，新一代SU7自4月23日發佈以來已售出26,000輛；並將在5月底正式發佈YU7 GT系列。

寧德時代（3750）開市升1.85%，報715.5元。國藥（1093）升1.48%。

北水動向方面，周四南下資金淨買港股85.98億港元。盈富基金 (2800)、南方恒生科技 (3033)、恒生中國企業 (2828)分別獲淨買入36.62億港元、8.5億港元、8.23億港元；吉利汽車 (175)、阿里巴巴(9988)、中芯國際 (981)分別遭淨賣出6.51億港元、5.96億港元、5.03億港元。

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