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雙登中標江天AIDC儲能項目 料步入「算電協同」新時代

股市
更新時間：11:34 2026-04-23 HKT
發佈時間：11:34 2026-04-23 HKT

雙登股份（6960）宣佈近日成功中標江天數據120MW/240MWh AIDC儲能項目。該項目為內地首個大型AIDC園區內「綠電直連、源網荷儲」一體化儲能項目，並標誌著中國AIDC產業正式進入「算力與能源雙輪驅動」新階段。該股暫跌逾2%至13.67元，今年至今亦累跌逾11%。

能源保障成AIDC建設核心變量

集團指出，此次合作是與江天數據戰略合作持續深化的重要成果，也彰顯雙方共同推動綠色算力基礎設施建設的決心。項目通過綠電直連與源網荷儲協同配置，將有效提升園區能源利用效率和供電可靠性，為AIDC園區低碳運營提供示範樣板。

隨著全球AI產業快速發展，算力需求持續增長，能源保障正成為AIDC建設核心變量。有業內人士認為，該項目具備較強示範意義，有望推動AIDC綠電儲能進入規模化發展階段，也為雙登股份打開新的成長空間。

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