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菜鳥合作夥伴 內地無人貨車營運商九識智能 計劃來港上市集資約6億美元

股市
更新時間：11:12 2026-04-23 HKT
發佈時間：11:12 2026-04-23 HKT

《彭博》報道，內地無人貨車營運商九識智能計劃在港招股上市，據報集資額6億美元，公司正與多間銀行商討上市安排事宜。

阿里旗下菜鳥 與九識智能整合無人車業務

九識智能成立於2021年，現時在內地營運逾25,000輛貨車，供應L4級高度自動化配送貨車。

今年初九識智能與阿里旗下菜鳥公布，達成深度戰略整合。菜鳥將無人車業務注入、現金投資方式，成為九識智能股東，注資金額未有披露。

透過今次戰略合作，菜鳥將不再直接生產及銷售無人車，將發揮物流生態優勢，加大無人車在物流領域的應用。「菜鳥無人車」品牌將由菜鳥授權給九識使用，並保持作為阿里巴巴投資孵化的生態企業身份。

九識智能於內地全國29個省、200個城市開展營運，L4配送貨車營運合共超過1,200萬公里，並已在東南亞及中東部分地區開展無人貨車業務，包括新加坡及阿聯酋等地區。

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