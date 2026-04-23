SK海力士首季收入及營業利潤創新高 存儲市場供應緊張 在港上市ETF一度破頂

SK海力士公佈2026財年首季業績，收入及營業利潤均創單季新高，反映高性能存儲器市場的供需緊張格局仍在持續深化。截至3月底，集團收入按年升198%至52.58萬億韓元；營業利潤按年升405%至37.61萬億韓元，對應營業利潤率72%，超過去年第四季的58%，同樣創單季歷史新高。

兩倍ETF今年累升逾160%

消息傳出後，在港上市的南方兩倍做多海力士（7709）一度升近2%至44元，創上市以來新高；惟其後轉跌，暫報42.72元，跌約1.2%，今年累計升幅則達164%。存儲相關股瀾起科技（6809）及兆易創新（3986）則分別暫升6.5%及0.4%。

受惠DRAM和NAND產品價格大漲

SK海力士是次業績驅動力來自DRAM和NAND產品價格大幅上漲，以及高附加值產品組合佔比的持續提升。公司表示，隨着AI計算對存儲器的戰略需求日益凸顯，高性能存儲供應仍處於受限狀態，有利的定價環境預計將在一段時間內延續。此外，SK海力士單計首季錄得投資資產估值收益10萬億韓元，主要得益於其持有的鎧俠股份。

展望第二季，公司預計DRAM出貨量環比增長高個位數百分比，NAND出貨量（含Solidigm）環比增長中十幾個百分比。同時，公司宣佈今年資本支出將較上年顯著增加，並計劃於年內制定包括分紅、股票回購及註銷在內的附加股東回報方案。

