Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SK海力士首季收入及營業利潤創新高 存儲市場供應緊張 在港上市ETF一度破頂

股市
更新時間：10:31 2026-04-23 HKT
發佈時間：10:31 2026-04-23 HKT

SK海力士公佈2026財年首季業績，收入及營業利潤均創單季新高，反映高性能存儲器市場的供需緊張格局仍在持續深化。截至3月底，集團收入按年升198%至52.58萬億韓元；營業利潤按年升405%至37.61萬億韓元，對應營業利潤率72%，超過去年第四季的58%，同樣創單季歷史新高。

兩倍ETF今年累升逾160%

消息傳出後，在港上市的南方兩倍做多海力士（7709）一度升近2%至44元，創上市以來新高；惟其後轉跌，暫報42.72元，跌約1.2%，今年累計升幅則達164%。存儲相關股瀾起科技（6809）及兆易創新（3986）則分別暫升6.5%及0.4%。

受惠DRAM和NAND產品價格大漲

SK海力士是次業績驅動力來自DRAM和NAND產品價格大幅上漲，以及高附加值產品組合佔比的持續提升。公司表示，隨着AI計算對存儲器的戰略需求日益凸顯，高性能存儲供應仍處於受限狀態，有利的定價環境預計將在一段時間內延續。此外，SK海力士單計首季錄得投資資產估值收益10萬億韓元，主要得益於其持有的鎧俠股份。

展望第二季，公司預計DRAM出貨量環比增長高個位數百分比，NAND出貨量（含Solidigm）環比增長中十幾個百分比。同時，公司宣佈今年資本支出將較上年顯著增加，並計劃於年內制定包括分紅、股票回購及註銷在內的附加股東回報方案。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
生活百科
19小時前
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
03:05
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
影視圈
15小時前
00後慳妹800萬置業上車 不視供樓為壓力「感恩擁真正屬於自己空間」
00後慳妹800萬置業上車 不視供樓為壓力「感恩擁真正屬於自己空間」
樓市動向
5小時前
施明設靈丨黃霑長子黃宇瀚罕露面 低調到場送別表姐施明 2年前受訪談亡父認曾關係疏離
施明設靈丨黃霑長子黃宇瀚罕露面 低調到場送別表姐施明 2年前受訪談亡父認曾關係疏離
影視圈
14小時前
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
03:05
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
影視圈
14小時前
居屋 綠置居 白居二2025｜4月底同步接受申請 一文睇清申請日期、地點及新措施
社會
18小時前
陳煒江美儀閃耀亞視群星聚會 TVB富貴女星出錢促成飯局 近日斥千萬入市啟德新樓
陳煒江美儀閃耀亞視群星聚會 TVB富貴女星出錢促成飯局 近日斥千萬入市啟德新樓
影視圈
21小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
17小時前
憤怒鳥｜疑與家貓交惡日日「屎襲」單位 女住戶奇招盡出終投降｜有片
00:38
憤怒鳥｜疑與家貓交惡日日「屎襲」單位 女住戶奇招盡出終投降｜有片
奇聞趣事
2026-04-22 07:00 HKT
正義女神丨「虐貓女」陳若思富貴背景曝光 曾參選香港小姐 一原因與鍾培生結緣傳緋聞
正義女神丨「虐貓女」陳若思富貴背景曝光 曾參選香港小姐 一原因與鍾培生結緣傳緋聞
影視圈
13小時前