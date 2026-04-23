Tesla首季收入增速近3年最勁 現金流有驚喜 惟馬斯克預告資本支出大增

Tesla（TSLA）公佈首季業績，收入按年增16%至223.87美元，創將近3年最勁增速；純利升17%至4.77億美元；經調整盈利14.53億美元，經調整每股盈利0.41美元，升52%。不過，集團CFO表示，今年資本支出預計超過250億美元，比之前估計增加了50億美元；同時行政總裁馬斯克亦表示資本支出將大增。該股盤後向下，跌約0.3%至386.35美元。

能源業務成拖累項目

業績顯示，Tesla汽車業務收入按年升16%至162.34億美元；能源業務收入跌12%至24.08億美元，成為主要拖累項目；服務與其他收入升42%至37.45億美元。毛利方面，總毛利按年增50%至47.2億美元，為去年第四季增速20%的兩倍多；GAAP毛利率去年第四季的20.1%提升至21.1%，創2022年第四季度以來單季新高，按年則升478個點子。

Tesla在業績中強調，汽車業務存在與質保、關稅相關的一次性收益，同時服務等高毛利或改善中的業務貢獻增加，加上原材料成本下降與匯率的正向影響，推升了利潤表現。集團又指，亞太區和南美市場的汽車需求持續增長，而歐洲、中東、非洲和北美需求亦見反彈。

實際現金流按年倍增

此外，現金流是業績「驚喜」之一，經營現金流按年增83%至39.37億美元；自由現金流則增117%至14.44億美元。華爾街原本預計首季自由現金流轉為負值，而實際現金流按年翻了一倍多，當季資本支出亦較分析師預期低四成。不過，集團CFO在電話會議上表示，今年資本支出將超過250億美元，較之前估計增加了50億元；同時行政總裁馬斯克亦表示資本支出將大增。

首座大型Optimus工廠快開始

業務前景方面，Tesla重申Robotaxi專屬產品Cybercab與Semi卡車預計今年量產。首座大型Optimus工廠的準備工作很快將於第二季開始，第一代生產線設計為年產100萬個機器人，將取代加州Fremont工廠的Model S和Model X生產線；此外，集團正為德州超級工廠準備第二代生產線，該生產線長期設計年產能將達1,000萬個機器人 。

至於AI基礎設施，位於德州超級工廠的第二代AI訓練超級計算機集群——Cortex 2已上線並開始訓練負載，正持續擴充現場訓練基礎設施，確保為公司的AI產品與服務的開發提供充足的計算資源：同時繼續推進基於超級計算機項目Dojo 3的定製芯片研發工作，逐步降低訓練成本。

另一方面，Tesla與SpaceX合作打造史上最大規模的芯片工廠，從德州工廠園區內的研究型晶圓廠起步，並已於4月完成下一代AI推理處理器的流片。