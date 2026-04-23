美伊雖停火 惟油價仍高企｜古天后

4月23日，大致多雲，有幾陣驟雨。美國總統特朗普宣布延長美伊停火，美股周三止跌回升，納指盤中再破頂，更與標指同創收市新高。道指周三高開122點後，升幅擴大至最多475點，高見49624，標指曾升1.06%至7138，以科技股為主嘅納指一度曾升1.65%，高見24660創新高。美市收市，道指升340點或0.69%，報49490；標指升38點或0.55%，報7102；納指升400點或1.65%，報24660。

瑞銀：石油輸出受限 油價獲支持

重磅股中，市場消化蘋果公司換舵手，股價收市反彈2.6%，Alphabet及微軟都升2.1%，Meta反彈0.9%。費城半導體指數收市升2.72%，報9909點創新高，連升16個交易日，係歷史最長升浪。Nvidia股價升1.3%，美光（Micron）大升8.5%。Tesla股價升0.3%，公司周三收市後公布業績，分析員料上季經調整盈利增長30%，收入亦升15%；盤後公布業績後，股價微跌，變化唔大。波音公司上季虧損收窄，飛機付運量為2019年以來最多，股價升5.5%，為表現最強道指成份股。市場風險胃納回升，加密貨幣「一哥」比特幣曾升5.5%至79468美元，創2月初以來高位。加密幣相關股份造好，Coinbase及Strategy股價分別升5.3%及9.4%。

雖然特朗普表示無限期延長停火，但伊朗炮艇向霍爾木茲海峽水域附近船隻開火，刺激油價回升，紐約期油重返90美元水平之上，瑞銀商品分析員Giovanni Staunovo稱，霍爾木茲海峽石油輸出仍受到限制，令市場供應緊張，油價將獲支持。紐約期油暫時重返90美元之上徘徊。美國10年期債息一度轉升2個基點，至4.311厘，對息口較敏感嘅2年期債息倒漲2.5個基點，至3.804厘。美滙指數反覆曾升0.25%至98.64，日圓揚0.16%至159.11兌每美元。

德國經濟部把當地今年經濟增長預測，從1月時估算1%削至0.5%，明年增長預測由原先1.3%降至0.9%。歐洲央行首席經濟師Philip Lane稱仍未能估算戰爭對歐元區經濟影響程度，直到清楚了解衝突係暫時性抑或是更大衝擊。

恒指升至26000水平後舉步為艱

港股昨日回吐，恒指低開183點，最多跌414點見26073低位，不過最終跌幅收窄至324點，報收26163，仍守喺10日線及100日線即26100水平之上。雖然美伊之間已停火，但霍爾木茲海峽何時能完全通航仍遙遠，如油價長期高企，始終會拉高通脹，對環球經濟構成嚴重影響，即使美伊戰爭嘅恐慌情緒已逐步淡化，難免令港股停滯不前。加上恒生指數由3月底低位約24400水平，已反彈逾2000點至周二高位約26500水平，短線出現回調亦無可厚非。

隔晚美股三大指數止跌回升，但港股於夜期及未有跟隨美股做好，今早黑期更因油價回升至90美元之上，黑期回落至26100水平附近徘徊，料今早港股略為低開，並再度考驗26050-26100即10日線及100日線，暫時26100為昨日成交密集區底部，料初步有支持。至於上方26300能否企穩5日線，將決定港股能否再進一步挑戰26500，但26300-26500為短線阻力，企穩26500，方有條件挑戰26700-27000水平。暫時見港股資金較集中認購IPO及炒半新股，傳統重磅科企乏人問津，令港股升至26000水平後舉步為艱。

古天后