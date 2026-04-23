恒指半日低開低走 滙豐騰訊領跌 黃金及汽車股弱 靈寶黃金瀉逾8%｜港股開市

1215：伊朗局勢繼續反覆，加上部份市場資金轉投認購新股，恒指今早低開64點後，越跌越多，跌幅一度擴大至323點，低見25840點，截至中午報25870點，跌292點或1.12%，半日成交1,426億元。科指中午報4849點，跌114點或2.31%。

比亞迪挫逾4% 石油股撐市

重磅藍籌股中，滙豐（005）及騰訊（700）半日分別跌1.74%及1.67%，連同比亞迪（1211）急挫4.4%，為拖累大市主要元兇。相反，油價持續高企，中海油（883）及中石油（857）分別升1.8%及2.5%，而建行（939）及工行（1398）亦齊升約1%，力撐大市。

單計股價變幅，信達生物（1801）跌逾5.8%，為表現最佳藍籌，比亞迪電子（285）及吉利汽車（175）亦分別跌5.5%及5%。

板塊走勢方面，受累金價持續低迷，以及美國減息前景成疑，黃金相關股走弱，其中靈寶黃金（3330）跌逾8%；赤峰黃金（6693）跌6.9%；紫金黃金國際（2259）及紫金（2899）亦分別跌6.3%及2.8%。

汽車股亦見低迷，除了比亞迪及吉利外，小鵬（9868）跌6.3%；零跑（9863）跌6%；理想汽車（2015）及蔚來（9866）則跌2%及0.5%。

半新股炒作減退 群核跌8%

不過，新股繼續有好表現，華勤技術（3296）半日升13%。半新股炒作則有所減退，勝宏（2476）跌逾7%；群核（068）跌8%；思格新能（6656）跌2.6%；極視角（6636）跌逾6%；而長光辰芯（3277）及華沿機械人（1021）則逆市升1.7%及2%。

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0930：美國總統特朗普表示，有關延長停火只有3到5天窗口期，以及將於26日（本周日）結束的報道，都是「假的」，又指不急於結束戰爭，對延長停火期限目前沒有限定的時間表。另一方面，伊朗革命衛隊（IRGC）於周三（22日）在霍爾木茲海峽採取實質軍事行動，扣押了兩船，並指控違反航行法規及干擾導航系統。

油價升近4% 美股仍向上

消息刺激油價向上，倫敦布蘭特期油周三收市報101.91美元，升近3.5%；紐約期油則收報92.96美元，升近3.7%。美股三大指數周三亦向上，道指升340點或0.69%，報49490；標指升73點或1.05%，報7137點；納指升397點或1.64%，報24657點。不過，反映中概股走勢的金龍指數，周三跌0.05%至7016點。

Tesla首季收入增16% 盤後股價微跌

美股焦點中，Tesla首季收入按年增16%至223.87美元遜預期；純利升17%至4.77億美元；經調整盈利14.53億美元。集團CFO表示，今年資本支出預計超過250億美元，比之前估計增加了50億美元；行政總裁馬斯克亦表示，資本支出將大增。該股盤後向下，跌約0.3%至386.35美元。

港股方面，恒指今早低開64點，報26098點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）開市升0.8%；騰訊（700）跌0.8%；美團（3690）跌0.3%；小米（1810）無起跌；京東（9618）跌0.8%；百度（9888）亦跌0.3%。

華勤技術公開發售錄530倍超購

新股華勤技術（3296）公開發售錄約530倍超購，一手中籤率12%，國際發售則超購約12倍。該股開市報87.55元，升12.7％。

金沙中國經調整物業EBITDA增18%

金沙中國（1928）公布控股股東Las Vegas Sands Corp首季業績，其中金沙中國淨收益按年增23.6%至21億美元，淨收入增45.5%至2.9億元，經調整物業EBITDA則增18.3%至6.3億美元。該股開市報17.13元，無升跌。

恒瑞醫藥首季多賺22%

恒瑞醫藥（1276）首季收入按年增12.98%至81.41億人民幣，淨利潤增21.78%至22.82億人民幣；創新藥銷售收入佔比首次突破六成，達61.69%。該股開市報68.5元，升2.5％。

北水動向方面，昨日淨買入港股48.9億元，中海油（883）、吉利汽車 （175）及泡泡瑪特（9992）分別獲淨買入4.75億元、3.32億元及3.31億元；而阿里巴巴（9988）、騰訊（700）及長飛光纖（6869）分別遭淨賣出10.62億元、10.28億元及6.66億元。

