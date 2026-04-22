今年港股IPO市場熱度持續 富途料內地AI產業鏈概念公司最受資本歡迎

據本地券商富途的數據顯示，截至本周二（21日），透過富途平台認購的44隻港股IPO總認購金額近4萬億元，其中34隻新股的認購額超過100億元，16隻更突破千億港元大關，反映市場對優質新股的強勁需求與信心，亦體現投資者對近期新股其潛在回報的期待。

思格新能成為目前年内一手賺最多的新股

資料顯示，2026年至今，逾九成新股於首日收盤錄得股價上漲，共計8隻新股首日股價更飆升超過100%，當中AI解決方案提供商海致科技集團(2706)，及AI應用股群核科技(068)首日升幅分別高逾242%及144%，顯示AI概念新股投資者獲利效應顯著。另外, 在新能源板塊思格新能(6656)上市首日最高升幅超過一倍, 一手賺逾33000元, 成為目前年内一手賺最多的新股。

富途：新股市場有望持續活躍

富途高級分析師馮文慧表示，過去一年港股IPO市場氣氛熾熱，賺錢效應明顯，目前預計年內有逾370間公司正排隊等待上市，新股市場有望持續活躍。她續指，隨着AI概念投資熱潮持續，內地AI產業鏈概念公司將更受個人投資者青睞，也更易獲得國際機構資本的關注，成為推動香港新股市場發展的重要引擎。