Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

今年港股IPO市場熱度持續 富途料內地AI產業鏈概念公司最受資本歡迎

股市
更新時間：20:28 2026-04-22 HKT
發佈時間：20:28 2026-04-22 HKT

據本地券商富途的數據顯示，截至本周二（21日），透過富途平台認購的44隻港股IPO總認購金額近4萬億元，其中34隻新股的認購額超過100億元，16隻更突破千億港元大關，反映市場對優質新股的強勁需求與信心，亦體現投資者對近期新股其潛在回報的期待。

思格新能成為目前年内一手賺最多的新股

資料顯示，2026年至今，逾九成新股於首日收盤錄得股價上漲，共計8隻新股首日股價更飆升超過100%，當中AI解決方案提供商海致科技集團(2706)，及AI應用股群核科技(068)首日升幅分別高逾242%及144%，顯示AI概念新股投資者獲利效應顯著。另外, 在新能源板塊思格新能(6656)上市首日最高升幅超過一倍, 一手賺逾33000元, 成為目前年内一手賺最多的新股。

富途：新股市場有望持續活躍

富途高級分析師馮文慧表示，過去一年港股IPO市場氣氛熾熱，賺錢效應明顯，目前預計年內有逾370間公司正排隊等待上市，新股市場有望持續活躍。她續指，隨着AI概念投資熱潮持續，內地AI產業鏈概念公司將更受個人投資者青睞，也更易獲得國際機構資本的關注，成為推動香港新股市場發展的重要引擎。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明設靈丨李家鼎再暴瘦 與兒子李泳豪、Agnes到場 新抱被於靈堂外遭阻攔
施明設靈丨李家鼎再暴瘦 與兒子李泳豪、Agnes到場 新抱被於靈堂外遭阻攔
影視圈
5小時前
施明設靈丨施明表妹黃宇詩親自護送李泳豪老婆離場 Agnes被拒門外鞠躬送別奶奶
施明設靈丨施明表妹黃宇詩親自護送李泳豪老婆離場 Agnes被拒門外鞠躬送別奶奶
影視圈
4小時前
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
影視圈
1小時前
施明設靈丨李家鼎與李泳豪致花圈「鬧雙胞」 新抱署名花圈被放後樓梯？ 豪仔證心意被李泳漢丟棄
01:37
施明設靈丨李家鼎與李泳豪致花圈「鬧雙胞」 新抱署名花圈被放後樓梯？ 豪仔證心意被李泳漢丟棄
影視圈
6小時前
女會計經理虧空公款近6350萬元 認7盜竊罪判囚8年 贓款全用於租樓旅行醫藥費 官斥有預謀犯案
02:06
女會計經理虧空公款近6350萬元 認7盜竊罪判囚8年 贓款全用於租樓旅行醫藥費 官斥有預謀犯案
社會
7小時前
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
時尚購物
10小時前
施明設靈丨李泳漢與妻兒現身 家族決裂後首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到場
01:37
施明設靈丨李泳漢與妻兒現身 家族決裂後首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到場
影視圈
6小時前
造假？67歲阿伯曬小學畢業證書 網民踢爆「世紀級穿崩位」 事主現身釋疑結局神反轉｜Juicy叮
造假？67歲阿伯曬小學畢業證書 網民踢爆「世紀級穿崩位」 事主現身釋疑結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
天氣過山車︱天文台發特別天氣提示料冷鋒周四橫過沿岸 周五最低20°C有大驟雨及狂風雷暴
00:55
天氣過山車︱天文台發特別天氣提示料冷鋒周四橫過沿岸 周五最低20°C有大驟雨及狂風雷暴
社會
5小時前
新一期居屋、綠置居、白居二 4.30起同步接受申請 為期3星期 6項目推近8,000伙
社會
5小時前