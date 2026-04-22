周大福珠寶上季零售值跌1.5% 港澳同店銷售增長四成

周大福珠寶（1929）公布截至3月31日止3個月，周大福零售值錄按年錄得負1.5%增長，其中內地零售值跌8.2%，香港、澳門及其他市場增長58.5%。周大福表示，上季在外部不確定性加劇，及黃金價格處於前所未有的高位且波動顯著的背景下展開，對消費者購買行為造成影響。

香港同店銷售增36.8%

周大福指，內地直營店於季內的同店銷售輕微增長0.2%，而加盟店的同店銷售則下跌5.8%；香港及澳門的同店銷售受惠於消費氣氛向好及客流維持強勁，增長40.1%，其中香港上升36.8%，澳門則上升50.1%。

季內在港開設1個零售點

該公司指，期內，於內地選擇性地開設13個周大福珠寶零售點，並關閉141個零售點，淨關閉128個零售點。總體而言，於2026財政年度淨關閉969個周大福珠寶零售點。

周大福又指，於香港、澳門及其他市場，季內分別在香港開設1個和在其他市場開設2個周大福珠寶零售點。