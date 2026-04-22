中東局勢未明 油價高位震盪｜古天后

4月22日，部份時間有陽光，天氣炎熱。美國總統特朗普又再延長停火，但仍封鎖霍爾木茲海峽，令油價於高位震盪。雖然道指早段一度跌逾400點，但收市跌幅收窄至293點或0.59%，報49149；標指跌45點或0.63%，報7064；納指跌144點或0.59%，報24259。美股收市後期貨亦有反彈，亞太區股市表現冷靜。

沃什講話被解讀為短期難減息

不過，美國參議院銀行委員會就沃什（Kevin Warsh）被提名聯儲局主席舉行聽證會，佢喺會上將新冠疫情後通脹急升歸咎於聯儲局，並指物價高企仍對美國民眾構成問題，即使目前通脹有所紓緩，但認為聯儲局需要一個新政策框架嚟應對持續性通脹，惟未有提供具體細節，亦未提及對利率影響。

沃什於聽證會上表示，美國總統們一般希望減息，現任總統特朗普頗為公開表態，但佢補充說，貨幣利率政策嘅獨立性取決於聯儲局。市場解讀為短期美國難以減息。特朗普則喺CNBC訪問中提到，如果新任聯儲局主席未有立刻減息，佢會感到失望，又認為美國利率應是全球最低。

雖然中東局勢仍未明朗，但基於市場重燃對人工智能（AI）樂觀情緒，上月調低標指目標至7200點嘅摩根大通策略員Dubravko Lakos-Bujas，又將標指目標上調至7600點，較周一收市有約7%上升空間。高盛行政總裁David Solomon於訪問中稱，美國經濟衰退風險可能忽然上升，取決於華府喺社交媒體上對伊朗戰爭反應，但補充說目前預測顯示衰退機會依然偏低。

美國10年期債息一度上揚7.2個基點，至4.319厘，對息口較敏感嘅2年期債息抽高8.8個基點，至3.804厘。美滙指數曾升0.48%至98.57，日圓亦挫0.52%至159.65兌每美元。

港股26100水平料有支持

美伊談判仍存變數，市場似乎已適應局勢進入長期拉鋸局面，雖然新一輪美伊談判未有結果，但霍爾木茲海峽維持封鎖，紐約期指重上90美元水平，一度對美股帶來震盪，其後美股三大指數跌幅收窄，反映市場對中東局勢嘅負面情緒正在退減。雖然夜期及ADR隨美股跌至26200水平，但今早黑期已重返26300水平，仍處於大型頭肩頂頸線位置之上，料今日港股低開逾百點。

基於外圍股市未見太大下調壓力，料港股即使有回吐，於26100水平，即10日線及100日線交匯區前已有支持。而50日線約25950水平支持更大。不過，目前中東局勢仍未明朗，油價料仍於高位震盪，港股即使仍維持強勢，但短期難以突破二萬七關口。

古天后