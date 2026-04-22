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高息盈喜增長股｜唐牛

股市
更新時間：08:47 2026-04-22 HKT
發佈時間：08:47 2026-04-22 HKT

本欄由去年中開始反覆提到的莎莎（178），上月底突然發力，短短半個月累升三成，不見有任何消息的情況下，最新的一份盈喜通告揭開謎底。

盈喜原因堅實

集團預計截至2026年3月31日止年度，錄得盈利約1.9億至2.05億元，增長最少1.5倍，以中期賺約5,000萬元計，下半年較上半年更是升2倍。盈喜原因堅實，包括核心市場香港及澳門的同店銷售、交易宗數、每宗交易平均金額及每宗交易貨品件數均有顯著按年升幅；線上平台營運效益提升，線上業務盈利快速增長；中止中國內地線下業務後，相關虧損大幅收窄，內地業務轉虧為盈。

重中之重在於，莎莎一向派息慷慨，以去年派息比率近100%計，現價股息率超過8厘，市盈率約11倍，以增長股來說絕對唔貴，且看整固後能否衝破0.89元，中線目標1元。

唐牛

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