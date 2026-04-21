滙控：無意恢復以股代息 否認有伊朗交易紀錄

滙豐集團主席聶智恆（Brendan Nelson)去年底上任後，首次主持在香港舉行的非正式股東會。是次股東出席人數有1000人，坐滿全場。會上小股東較為關注有形股本回率（ROTE）如何達致逾17%的目標及未來股息情況，聶智恆回應表示，無法預測未來股息的增幅，此為董事會在每個季度都會根據業務基本表現來考慮的事項。 因此，就承諾一個特定股息增幅，恐怕是不明智且不恰當的。政總裁艾橋智（Georges Elhedery）則表明無意恢復以股息安排。

今年已宣布超過11項業務和活動退出

艾橋智稱，很高興見到去年的股息按年增加了近14%至75美仙，乃反映了集團表現提升。 集團的意圖是繼續將利潤的50%（不包括重大項目）作為股息發放給股東，但無意恢復以股代息。 他認為股東有選擇的機會，將現金股息買回更多股份。

就今年ROTE如何達標並帶動股息增長，艾指集團所有企業都有助ROTE達標。對於一些非戰略性或回報低的業務活動，集團正快速作出退出的決定，尤其今年，已宣布超過11項業務和活動退出，以反映集團正在簡化非戰略性活動並協助支持達成目標。

滙控為2026至2028年訂立了三大目標，包括派息比率維持50%；有形股本回報率（ROTE）17%或以上，以及收入按年增長5%。

滙控未涉洗錢活動

有小股東亦關注滙控被指捲入涉及伊朗洗錢活動一事，聶智恆明言，滙豐並沒涉事其中，僅被要求提供聲稱透過該行進行交易的相關資料，集團已向有關方面及法院明確表示，滙豐並無這些交易相關的任何紀錄。 除此之外，就再沒有進一步補充。

艾指滙控在伊朗至少十年已沒有業務，同時亦不支持與伊朗或任何受制裁國相關的活動。其實集團自2012年起已經建立了反洗錢的監控系統。

艾橋智：密切關注中東局勢

至於環球政局不穩對滙控的影響，艾稱，目前集團正密切關注中東地區的局勢。而滙控正以強大的實力來應對這些挑戰，集團擁有強勁的資產負債表、很高的流動性和充足的資本，故能面對由此可能帶來的任何不確定因素並對分派的影響，惟現時仍過早就此作出判斷。