商米科技招股 入場費2511元 採同股不同權架購 螞蟻美團小米為股東

商業物聯網（BIoT）解決方案提供商商米科技（6810）今日（21日）起至周五（24日）招股，擬發行4,262.68萬股H股，一成在港公開發售，招股價24.86元，集資約10.6億元，每手100股，入場費2,511.07元，預期4月29日正式掛牌，德銀、中信証券及農銀國際為聯席保薦人。

引入兩間基投 投資3657萬美元

值得留意的是，公司採用H股不同投票權架構，於全球發售完成後，每股A類股份在股東會可行使10票，B類普通股東可行使一票的權利，主要股東林喆持有34.73%股權，但投票權為79.63%。同時，螞蟻科技持有上市前股份27.27%；美團（3690）及小米（1810）亦分別持有8.2%及7.78%股份。

此外，商米科技引入China Orient Enhanced Income Fund及XINWUTANG CO. LIMITED為基石投資者，投資金額合共3,657萬美元。

招股書顯示，商米科技的BIoT解決方案集成了智能硬件、軟件及數據洞察，賦能眾多線下商業場景實現數字化轉型，提升核心商業運營流程（如支付、會員管理、訂單履約、存貨控制及員工管理）效率。

全球最大安卓BIoT解決方案提供商

根據灼識諮詢的資料，按2024年的收入計，目前是全球最大的安卓端BIoT解決方案提供商，佔有10%以上的市場份額；同時預期安卓端BIoT解決方案市場將於未來五年出現增長，2024年至2029年的複合年增長率為23.7%。

集團已服務全球前50大食品及飲料企業中逾70%的企業。在中國，已實現超過70%的餐飲百強企業覆蓋率及超過60%的百強連鎖商店覆蓋率。截至去年底，解決方案落地了超過200個國家和地區，覆蓋包括全部G20國家在內的全球90%以上的市場。同時，大部分收入來自海外市場，於2023年、2024年及2025年，分別佔總收入的67.7%、78.0%及74.9%。

整體業績方面，集團去年收入錄38.12億人民幣，按年升10%；年內利潤錄2.23億人民幣，按年升近23%。

至於是次集資所得款項淨額，約40%用於為BIoT軟硬件解決方案的研發提供資金；約30%用於加強供應鏈及生產運營；約20%用於撥付實施全球市場擴張計劃；以及約10%用於營運資金及其他一般公司用途。

