滙豐散戶出席股東會 稱最緊要派息 盼總部搬回香港 「今年禮物勝去年」

滙豐控股（005）今日在港舉行非正式股東大會，未到下午2時半登記時間，一眾小股東已開始魚貫登記入場。

一位持有滙控股份20多年的李先生，首次出席香港股東會。他對滙控的股價和股息都好滿意，表示現時持股3萬多股，最高買入價為140多元，最平買入50多元，股價低時又入多些貨，有次買入就是滙控突停派息令股價急插之時，而到目前平均入貨價已有賺2倍。

盼滙控多做中國業務

他認為滙控派息算好，由於他主要是長揸收息，所以覺得最緊要是派息，反正不會賣股，故對滙控股價不會有太大感覺，「總之就滿意滙控的股東回報」。

滙豐控股今日在港舉行非正式股東大會。

他無意在股東會上發問，但都想傳媒向管理層講出自己對滙控的期望，「我想佢哋將總部搬番嚟香港」，因為可慳回很多稅，始終英國的稅貴很多，加上滙控的主要業務在亞洲和香港，又盼滙控多做中國業務。

鄭女士：曾100元至113元加注

另一位小股東鄭女士亦為滙控長情股東，持有滙控股份幾十年，首次買入滙控已是80年代的事。去年滙控股價節節上升，她亦有趁機在100元至113元加注。目前共持有滙控2萬多股。

有股東坦言到場目的主要是「攞禮物」。

去年初至今滙控股價累升近90%，去年度派息75美仙，她對此表示極滿意，儘管滙控的表現曾一度傷透股東的心，但她說「無所謂喇！因為（滙控）不斷有息派！」反正自己也是長揸收息，從無想過會賣股，所以希望滙控繼續一年派4次息。

她說，基本上每年都會出席滙控的香港非正式股東會，並坦言到場目的是主要是「攞禮物」。她指出，今年所獲禮物是保溫壺一個，比較實用，好過去年劣評如潮的環保袋。