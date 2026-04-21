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南方東英實金ETF掛牌 陳茂波：契合港黃金發展戰略 同日上市勝宏科技高開57%

股市
更新時間：11:19 2026-04-21 HKT
發佈時間：11:19 2026-04-21 HKT

本港最大的實物黃金ETF南方黃金（3030）和今年以來IPO集資額最大新股勝宏科技（2476）今日（21日）同場掛牌。南方黃金高開0.8%，不計手續費，一手（100股）賺6元。勝宏科技則延續暗盤升勢，高開57.2%，不計手續費，一手帳面賺12012元。

兩產品在港上市好事成雙

財政司司長陳茂波致詞時表示，兩產品在港上市是好事成雙，其中發展國際黃金交易市場是鞏固和提升香港國際金融、貿易、航運中心的地位的重要一步，國家「十五五」規劃也明確支持香港構建大宗商品交易生態圈，相信此舉不僅能夠推動黃金市場本身形成蓬勃、具深度和廣度的交易生態，更著力延伸至清算、實物交割、物流倉儲、精煉加工等全產業鏈環節，並提升人民幣在國際黃金定價與交易中的影響力，從而服務區域黃金與大宗商品交易的穩定性與效率，助力國家金融強國建設。

陳茂波表示，目前排隊等候上市的企業約有500家。
陳茂波表示，目前排隊等候上市的企業約有500家。

他續指，南方東英今日上市的南方黃金ETF支持實物申贖，實現在港交易在港存放，而這香港的黃金發展戰略高度契合。陳還說，香港積極發展ETP市場，今年初日均交易額約50億美元，已成為全球最活躍的ETP市場之一，規模僅次於美國和內地，下一步，將繼續推進與其他市場的ETP產品的互聯互通機制，既吸引更多全球資本進入香港市場，也為本地投資者拓展更多元、更豐富的投資產品選擇。

全面推進「金融+」發展戰略

談及IPO市場，陳茂波說，過去兩年，香港股票市場穩步發展，持續匯聚大量國際與內地資金，為企業不同發展階段提供有力的融資與資本支持。目前排隊等候上市的企業約有500家，港交所亦正全力加速審批流程，支持企業加快完成全球業務佈局。同時政府正全面推進「金融+」發展戰略，以金融賦能千行百業，未來在持續優化上市制度，特別是針對科技創新企業，讓企業能夠更高效、便捷獲取其所需資金。

黃天祐表示，南方黃金ETF為投資者提供更便捷、更高效的投資渠道。
黃天祐表示，南方黃金ETF為投資者提供更便捷、更高效的投資渠道。

黃天祐：助港黃金交易市場定價

證監會主席黃天祐在同一場合亦表示，認為一個成熟的國際金融中心猶如一支頂尖的交響樂團，絕非依賴單一機構或單一產品，而是需要交易所、金融機構、基金管理人等多方協同參與，共同構建多元、互補、共振的生態體系。他續指，在當前全球格局加速演變、資產配置多元化趨勢明顯，今日本港南方黃金ETF的推出恰逢其時，為投資者提供更便捷、更高效的投資渠道，亦有助香港提高在全球黃金交易市場的定價。

丁晨：真正實現在港交易及存放

南方東英資產管理行政總裁丁晨則說，南方黃金ETF支持現金申購贖回和實物黃金申贖兩種方式，其持有的實物黃金直接存放於香港，真正實現了在港交易，在港存放，從而能讓有效地管理地緣風險，旨在為全球投資者提供一個更加安全、更高效的黃金配置工具。

勝宏科技：強化AI算力相關領域

另外，勝宏科技董事長陳濤亦說，多家國際機構預測，到2030年，全球AI基礎設施建設規模將達到3萬億至5萬億美元，這一趨勢將為勝宏科技帶來新的黃金發展期，公司正加速推進高端產能建設，強化在AI算力相關PCB領域的優勢和供應能力。

勝宏科技於公開發售超購430.15倍，國際發售超購17.5倍，集資額201.17億元。

勝宏科技董事長陳濤預期，在全球AI基礎設施建設下，公司將迎來黃金發展期。
勝宏科技董事長陳濤預期，在全球AI基礎設施建設下，公司將迎來黃金發展期。

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