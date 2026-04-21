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港交所優化結構性產品上市制度5月起生效 涉窩輪及牛熊證發行價

股市
更新時間：10:03 2026-04-21 HKT
發佈時間：10:03 2026-04-21 HKT

港交所（388）就優化結構性產品上市制度建議刊發諮詢總結，建議中涉及主要產品規定將於2026年5月1日生效，其他修訂將於2026年7月1日生效。另外，港交所表示，為現有發行人及擔保人提供12個月的過渡期以符合新的發行人資格規定，並將另外刊發指引協助發行人遵守新規定。

窩輪最低發行價降至0.15元

港交所表示，咨詢期間收到來自各界人士的28份回應意見，所有建議均獲大部分回應人士支持，因此將採納各項諮詢建議。主要產品規定建議包括衍生權證（窩輪）的最低發行價將由0.25元下調至0.15元。牛熊證的最低發行價規定將會移除；衍生權證及牛熊證發行時的最低市值規定將由1,000萬元下調至600萬元；除發行價及發行規模外，仿效發行的產品條款必須與既有發行完全相同。

新增衍生權證及牛熊證代換股比率

其他建議包括新增衍生權證及牛熊證代換股比率，發行結構性產品的交易所買賣基金（ETF），最低資格門檻由原來60日合資格期限內公眾持股市值不少於40億元，改為60日合資格期限內管理資產總值不少於10億元；發行人最低資產淨值規定，由原來20億元提升至50億元；另必須從所有評級的信貸評級機構取得投資級別評級。及發行人和擔保人中期財務報告刊發期限由四個月縮短至三個月等規定，則將於2026年7月1日生效。

港交所上市主管伍潔鏇表示，結構性產品是香港證券市場不可或缺的一部分，優化後的相關上市制度將確保香港結構性產品市場的國際競爭力及領先地位，並維持高水平的市場質素和投資者保障標準。

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