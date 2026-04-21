市場仍憧憬美伊戰事將結束｜古天后

4月21日，大致多雲，有幾陣雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。中東緊張局勢又再升級，伊朗重新封鎖霍爾木茲海峽，而美國海軍亦扣押懸掛伊朗國旗嘅船隻，曾刺激油價再度回升，但今早紐約期油於亞洲時段略為回落至86美元水平。至於美國副總統萬斯周一飛往巴基斯坦與伊朗展開談判，總統特朗普揚言如果未能達成協議，唔會再延長停火時間，並指持續關閉霍爾木茲海峽。不過侵侵一向五時花，六時變，隨後又

談判倘有突破，願與伊朗領導層見面。

美股周一表現反覆，道指低開25點後，跌幅擴大至最多201點，低見49245，收市跌幅收窄至4點或0.01%，報收49442；標指一度回吐0.58%，收市跌幅收窄至16點或0.24%，報收7109；納指曾跌1.01%，收市跌幅收窄至64點或0.26%，報收24404，13連升終止。

美銀警告市場低估環球經濟風險

美國蘋果公司宣布，任命硬件工程資深副總裁John Ternus為CEO，並將加入蘋果董事局；而現任CEO庫克（Tim Cook）將出任執行主席，其CEO職務將於今年夏季結束；但蘋果股價則升1%，盤後略為回吐0.48%。美國航空稱無意與聯合航空合併，股價收市急跌4.2%，聯合航空亦跌2.8%。Netflix上周五業績後插水9%後，昨日再跌逾2%，暫於94至95美元水平徘徊。金融股普遍上升，摩根大通升2.2%，高盛升1.7%。

美銀歐洲股市策略主管Sebastian Raedler則於彭博電視訪問中警告，市場低估環球經濟風險，歷史證據顯示，重大能源衝擊帶來需求破壞唔會好快逆轉，又稱3月份環球採購經理指數急滑，但市場仍不以為意。美國10年期債息一度上揚3.16個基點，至4.2796厘，息口敏感2年期債息曾升4.4個基點，至3.744厘。美滙指數曾漲0.31%至98.4，日圓挫0.35%至159.2兌每美元。

港股或高位整固 替代顯著調整

市場仍關注美伊局勢發展，但戰事消息對股市影響正逐步退減，港股經過上周五回吐後，昨日回升，恒指高開44點後，雖然早段曾倒跌65點，見26094半日低位，但50日線及100日線未受考驗，其後回復升勢，恒指最多升251點，見26411高位，全日則升200點或0.76%，報收26361，成交額2414億元，成交保持近日平均數量。

油價是目前衡量中東戰局嘅重要指標，只要紐約油價維特於90美元之下，市場風險胃納可望再度擴張，帶動恒指重返二萬七大關。從技術走勢分析，5日線已分別升穿10日線及20日線；近一步升穿50日及100日線；而10日線亦已升穿50日線，並準備升穿100日線，不僅反映大市已於上月30日24409水平成功尋底，更開始由該水平形成一上升軌，已恒指亦成功重越大型頭肩頂頸線即26300水平，只要一直保持於此水平之上，港股可望進一步攀升。不過短線已見有重磅股呈超買，大市隨時作出調整，或以高位整固替代顯著調整，預料短線大市或於26600-26800水平行人止步。

調整方面，暫時第一固支持位約25950-26050，下一重要支持為25700-25750，而25500-25550即20日線水平不容再失。

古天后