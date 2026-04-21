恒指收市升126點 寧德漲近半成 半新股長光辰芯再飆36% 專家：AI概念股當炒｜港股開市

美伊兩周談判協議即將屆滿，最新消息指伊朗暫未派代表前往，市場觀望兩國是否重啟談判，但AI熱潮再起，亞洲股市周二普遍造好，台股及韓股破頂，日股亦接近歷史高位，滬深股市亦輕微高收，惟港股則在部分重磅科網股走弱的拖累下全日窄幅上落，恒指最終收報26487點，升126點或0.5%。大市成交回落至2,051億元，北水轉流入37.38億元。

韓國綜合指數升近3%破頂

亞洲股市中，韓國綜合指數破頂的同時，並以全日最高位收市，收報6388點，升2.7%，為區內表現最佳指數；台灣加權指數亦創新高，全日收報37606點，升1.8%；日經225指數則收報59349點，升0.9%，距離歷史高位僅339點距離。另外內地滬深股市亦升0.1%至0.3%不等。

港股方面，恒指高開81點後，滬深股市一度轉弱和部分重磅科網股跌幅擴大，恒指曾轉跌19點，午後隨著滬深股市重回升軌，恒指亦轉強並最多升168點，見26529點，最終全日收報26487點，升126點，26500關得而復失，全日波幅約187點。國指收報8943點，升44點。科指跑輸大市，收報5061點，跌4點。

半新股有炒作 長光辰芯升逾36%

AI熱潮再起，部分AI概念半新股有炒作，而重磅科網股則沽壓沉重。半新股中群核科技（068）再升3.6%，收報38.8元，上市三日累升4.1倍。長光辰芯 (3277)將與徠卡相機聯合開發下一代高性能CMOS圖像傳感器，股價飆升36.2%，收報97.5元。部分重磅科網股向下，阿里巴巴（9988）跌0.5%，收報136.3 元；騰訊（700）下滑0.7%，收報519 元；快手（1024）跌1.3%，收報46.38 元，三隻股份合計拖低大市近28點。

新消費股受捧 生科股受壓

新消費股獲追捧，蜜雪集團（2097）急升5.6%，收報309.2 元；布魯可（325）走高11.4%，收報69.9 元；毛戈平（1318）亦升4.6%，收報78.05 元；泡泡瑪特（9992）升2.2%，收報164.4元%。

生科股則受壓，信達生物（1801）跌1.4%，收報89.85元；中國生物製藥（1177）跌2.2%，收報5.82元；翰森製藥（3692）下滑2.2%，收報39.04元；藥明生物（2269）跌0.8%，收報35.3元。

寧德時代漲近半成冠藍籌

個股方面，首掛新股勝宏科技（2476）收報315元，較招股價209.88元飆升50.1%，不計手續費，一手賬面賺10,512元；中移動（941）首季純利293億人民幣，按年下跌4.2%，不過營運收入按年增長1% ，股價揚2.3%，收報83.7元；寧德時代（3750）今日（21日）舉辦「超級科技日」發布會，屆時將集中發布全新的技術、產品及生態，股價揚4.8%，收報736元，創收市後歷史新高，並為表現最佳藍籌股。

其他個股方面，據報順豐控股（6936）考慮發可轉換債券，籌最多10億美元，股價跌0.2%，收報35.38元；威勝控股（3393）先舊後新折讓逾6%配股淨集資14.74億元，該股逆市挫5.1%，收報30.3元。

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，市場焦點重回AI概念炒作，日、韓、台股市半導體等AI概念股正當炒，而港股的受捧的AI概念則不是指數成分股，因此恒指周二表現不及外圍，現時港股走勢相對早前已見改善，料恒指短期內若能維持26300點，後市有機會上試27000點。他續指，本周中東戰事和談判結果仍影響市場走勢，估計即使美國聯儲局主席換屆，新主席在戰事帶動油價升溫的局勢下，亦不會就減息輕舉妄動，換言之聯儲局主席換屆或對港股影響不大。

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1215：美伊停火協議繼續懸而未決，市場觀望氣氛趨濃，恒指今早高開81點後表現反覆，一度輕微倒跌，中午收市升33點或0.13%，報26394點。成交額1,087.89億元。科指半日跌37點或0.74%，報5028點。

寧德鈉電池產品料成焦點

寧德時代（3750）再破頂，半日上升5.55%，報741.5元，該公司今日舉行「超級科技日」，鈉電池產品成發佈會焦點。

布魯可升近8% 毛戈平升3%

新消費股獲追捧，蜜雪集團（2097）升6.21%；布魯可（325）升7.96%；毛戈平（1318）升3%；泡泡瑪特（9992）升2.17%。

重磅科網股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌1.24%；騰訊（700）跌0.95%；美團（3690）跌0.47%；小米（1810）跌0.37%。

勝宏科技首掛半日升50%

實物黃金ETF南方黃金（3030）和勝宏科技（2476）今日掛牌。南方黃金中午收報7.26元，升0.27%；勝宏科技高開57.2%後升幅一度收窄至約43%，中午收報315元，較上市價209.88元高出50%。

「半新股」群核科技（068）半日升9.4%；長光辰芯（3277）更大升21.9%。

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0930：美伊停火協議將於周三屆滿，但雙方談判繼續懸而未決，令中東局勢再度緊張，且再次封鎖海峽。美國總統特朗普表示，美伊談判如未達成協議，將「極不可能」延長停火協議，美股三大指數周一全線向下，但相關影響已較過往輕微。道指收市跌4點或0.01%，報49442點；標指跌16點或0.24%，報7109點；納指跌64點或0.26%，報24404點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一回吐0.32%至7207點。

國際油價周一反彈，布蘭特原油升逾5.6%至95.48美元，紐約期油則升逾6.8%至89.61美元。現貨金價續弱，周一跌0.25%至4,820美元。

蘋果庫克9月1日卸任

美股焦點股份中，蘋果（AAPL）宣布行政總裁庫克（Tim Cook）將於9月1日卸任，並由硬件主管特納斯（John Ternus）接棒，該股周一收報273.05美元，升逾1%；盤後則跌0.55%至271.55美元。

港股方面，恒指今早高開81點，報26442點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）開市升0.9%；騰訊（700）升0.1%；美團（3690）升0.8%；小米（1810）無起跌；京東（9618）升0.6%；百度（9888）則升1.6%。

勝宏國際配售超購17.5倍

勝宏科技（2476）公布，公開發售超購逾430倍，一手中籤率0.71%，國際配售則超購17.5倍。該股開市報330元，升逾57%

中國移動（941）公布第一季業績，營運收入2,665億元人民幣，按年微增1.0%；純利293億人民幣，按年下跌4.2%；EBITDA為767億人民幣，按年下降5%。該股開市報82元，升0.2%。

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特步主品牌銷售低單位數增長

特步國際（1368）宣佈，主品牌首季零售銷售（包括線上線下渠道）按年錄低單位數增長；零售折扣水平為七至七五折；渠道庫存周轉約4個半月。索康尼方面，零售銷售按年增長逾20%。該股開市報4.67元，升0.4%。

北水動向方面，昨日淨賣出39.09億元，建行（939）、泡泡瑪特（9992）及中海油（883）分別獲淨買入5.73億元、4.09億元及3.55億元；而盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及小米（1810）分別遭淨賣出34.78億元、11.11億元及7,763萬元。

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，伊朗內部政治分歧或導致武力衝突反覆出現，油價有機會重上每桶100美元大關，對亞太股市形成抑制，恒指短期料於26000至26600點上落。

