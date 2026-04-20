伊朗具備持久戰基礎 加密貨幣收通行費 成比特幣新推動力｜馬行空

2月28日美國和以色列對伊朗發起軍事攻擊擊斃哈梅內伊等一眾伊朗高官。戰前美國的分析認為只要消滅哈梅內伊就能實現伊朗政權更迭，從而實現速戰速決的目的。事與願違！伊朗的政治體制、軍事能力以及社會對戰爭的承受能力都超出了美國的預期。相反，美國國內卻因為油價上漲、通脹回升、反戰情緒高漲，讓特朗普的支持率降至歷史最低，威脅中期選舉。

4月11日美伊首輪談判破裂，4月13日美國也宣布封鎖霍爾木茲海峽。4月15日特朗普宣布與伊朗的第二輪談判正在籌備，並稱「非常有可能」在4月21日與伊朗達成框架性協議。相反，伊朗的表態則依舊強硬。本文將重點分析伊朗經濟韌性的來源，並推演由此帶來的經濟影響。

政教合一

1979年伊斯蘭革命後確立了一套神權定方向、世俗管執行雙軌制。伊斯蘭革命衛隊作為效忠最高領袖的平行力量，既保障社會安全又深度參與經濟，可以類比為中國的央企有了自己的軍隊，而央企和軍隊只對最高領袖效忠，這是伊朗神權統治穩定的重要願意之一。

伊朗還有一套經過多年完善的「專家會議」制度，專家會議由88名宗教法學家組成，每八年通過全民直選產生，所有候選人需經最高領袖的間接同意。專家會議擁有憲法賦予的選舉、監督甚至罷免最高領袖的權力。2月28日哈梅內伊遇襲身亡後這一機制展現出驚人效率。3月1日臨時委員會成立，3月2日專家會議召開，3月8日穆傑塔巴·哈梅內伊當選新最高領袖。革命衛隊第一時間聲明無條件效忠新領袖。美國試圖顛覆伊朗政權的計劃泡湯了。

更重要的是，哈梅內伊的死讓他以殉道者的身份極大強化了其合法性和伊朗的社會凝聚力。此前內部累積的民生爭議和派系矛盾，在美國的打擊之下迅速消解。政教合一的體制不僅保障了權力的制度化延續，更將外部打擊轉化為社會動員的強大動力，這是伊朗可以承受持久戰的精神基礎。

工業體系完整

伊朗是中東地區工業體系最完整的國家。石化產業是伊朗的工業王牌。伊朗已建成中東第二、全球前十的石化產業體系，2025年總產能突破7000萬噸。

鋼鐵產業是工業的脊樑，伊朗非石油出口的第一大支柱就是鋼鐵，2025年伊朗粗鋼產量3180萬噸，相當於沙特、阿聯酋、土耳其三國的產量總和，全球前十、中東第一。

伊朗有獨立自主的汽車產業鏈，汽車不僅能自給自足，現在還能出口，巔峰時年產150萬輛，現在也在130萬輛。截至2025年，伊朗是全球第16大汽車生產國，超過俄羅斯和英國。能生產汽車就能生產武器，當前伊朗已實現90%以上武器裝備自主量產。2021-2025年，伊朗武器進口僅佔中東整體的0.2%，幾乎完全依靠本土軍工滿足國防需求。無人機產業更是實現了從仿製到全球出口的跨越，躋身全球前五大無人機出口國。

伊朗從海灣戰爭吸取教訓，大力發展地下隧道工程。伊朗把平均海拔3000米以上的扎格羅斯山脈變成天然盾牌，在其下面建地下導彈生產和存儲基地，岩層厚度普遍達到200至500米。最深設施埋藏在約500米花崗岩之下，遠超美軍最強鑽地彈GBU-57的理論穿透極限。西方情報估算伊朗擁有數十個主要地下基地，伊朗則自稱有數百個。儘管美軍開戰以來對這些基地進行大規模打擊，但其地下網絡仍能支持導彈快速修復與重新裝備，內部的導彈庫存基本不會受損。這是伊朗可以承受持久戰的物質基礎。

構建非美元信用體系

2012年美國聯合歐盟將伊朗從SWIFT系統中剔除，迫使伊朗構建起一套獨特的金融機制。這套機制的核心是與中國、俄羅斯等國的本幣結算及以物易物，基本擺脫了對美元的依賴。

中國購買了伊朗90%以上的原油，雙方搭建了一個「油換基建+閉環結算」的通道。伊朗把原油賣給中方，等值資金並不通過國際銀行體系直接匯給伊朗，而是由中資機構在伊朗境內承建機場、煉廠、交通等大型項目，用工程款對沖油款，中國的基建反過來又增強了伊朗的抗打擊能力。而且中伊鐵路已經貫通，只需15天就可完成集裝箱從中國義烏到伊朗德黑蘭的運輸。中伊鐵路被炸3天後就能實現修復通車，背後也是因為有中國的技術支持。這套非美元的金融體系避免了傳統制裁下的流動性窒息。信用中介從美元轉向平行體系，極大提升了經濟韌性。

當然伊朗並不滿足於此，比如伊朗要求通過霍爾木茲海峽的油輪要繳納1美元/桶的通行費，並且以加密貨幣的形式支付。根據Chainalysis的數據，伊朗國內的比特幣和穩定幣使用2025年已達到約78億美元。如果伊朗進一步要求用加密貨幣支付通行費，則加密生態可能進一步壯大。在全球滯脹預期、能源危機、美元霸權衰落等多重因素影響下，黃金、黃金RWA、比特幣的價值貯藏作用可能再次凸顯，成為新一輪上漲的重要推動力。