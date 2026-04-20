黑桃資本料今年減息空間有限 全球通脹壓力加劇 籲耐心等候聯儲局明確信號

新濠國際（200）主席何猷龍家族辦公室黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉表示，近期國際油價急升令全球通脹壓力加劇，連鎖影響延伸至航空、製造、物流、農業與消費等行業，企業與家庭面臨更高成本與波動，在此情況下雖不排除減息，但空間有限。

與耶倫交流 認同分散風險為重

譚志偉出席一場私人投資峰會，表示與同場的美國前財長及聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）作出短暫交流，感到分散風險確實是個重點。他指，在目前的環球局勢下，短期穩守並耐心等待聯儲局釋出更明確信號，亦不失為一個可取的策略。

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亞洲家辦提高現金及固定收益產品比例

譚志偉稱，在目前背景下，多數亞洲家族辦公室一向務實審慎，現階段著重提高現金比重與配置高質素固定收益產品，以維持充足流動性，並繼續密切留意政策與市場訊號、避免過度槓桿。

他續指，美國財赤持續擴大，國債規模接近40萬億美元，佔GDP約120%，龐大的財政赤字與維持低稅率的政治壓力並存，意味著市場結構與政策取向或將反覆調整。

倡仿效巴郡 未來一年增防禦組合

他認為，未來6至12個月投資者可以考慮參考巴郡增加現金持倉至較高水平的策略，並提升配置具戰略性、防禦性強與收益穩定的資產，正如近期巴郡增持安達集團（Chubb）、聯合醫療和東京海上控股等公司股份 。