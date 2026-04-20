勝宏科技暗盤曾升逾七成 一手可賺1.5萬 升幅超越預期

人工智能及高性能計算PCB產品供應商勝宏科技（2476）將於周二（21日）正式掛牌，今日收市後暗盤交易。根據市場消息透露，該股招股反應熾熱，認購B組頭（3萬股）未能穩中，但認購A組尾（2萬股）卻可穩中1手、最多2手。暗盤表現方面，宏高證券投資經理梁杰文在開盤前認為，勝宏科技升幅有望達30%至50%。不過，該股開盤後更勝預期，其中在輝立暗盤場一度大升74%至365元，每手100股可賺逾1.5萬元；其後升幅收窄，暫報335.8元，續升約六成。至於富途暗盤方面，最高曾見350元，暫報338.4元，更升逾61%。

暗盤升逾五成後 仍較A股折讓

梁杰文受訪時表示，預期勝宏科技股價表現可以「很誇張」，但因其集資規模大，也稍為限制其升幅，料暗盤升幅可達30%至50%。對於抽中的投資者而言，他個人目標預期有五成升幅，升多過五成則可以考慮止賺。

事實上，近日多隻新股上市表現亮麗，若以勝宏科技升幅達50%計，其股價可見314.82元，以每手100股計，即賬面可賺10,494元。此外，勝宏科技A股（300476）今日收報343元人民幣，折合約394.08港元；換言之，若該股H股暗盤升達50%，屆時H股仍較A股折讓近兩成。

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認購2萬股穩中 抽6萬股未必中

分派結果方面，市場消息指認購100至1萬股未能穩中；認購2萬股穩中1手、最多2手；認購3萬股至6萬也未能穩中；認購7萬股至10萬股則穩中1手、最多2手；至於「頂頭槌」認購375.07萬股，則可穩中5,500股。

招股書顯示，勝宏科技是先進的人工智能及高性能計算印刷電路板（PCB）產品主要供應商之一，專注於高階高密度互連（HDI）、高多層印刷電路板（MLPCB）的研發、生產和銷售。

該股引入多名基石投資者，其中包括CPE Rosewood、Janchor Fund、Yunfeng Capital的New Alternative和New Golden Future Limited、Deliante、大族數控（3200）旗下香港麥遜、MSIP、Foresight、HHLRA、Pinpoint、陽光人壽、Tanwan（9890） 、博裕旗下Tropical Terrain Limited、涌容資產管理、惠州惠聯、HK Greenwoods、博時國際、Cloudview、信銀投資、大灣區共同家園投資的Mega Prime和Poly Platinum、Golden K2 Falcon、Infore Capital、Metazone、MY.Alpha、Ovata Capital、SR Wealth、Ruihua Investment、天弘基金、名創優品集團主席葉國富、奇點資產、光大理財、Jump Trading、魯花道生、Mirae Asset、盤京基金、WSOF、Black Dragon、華勤新加坡，認購金額合共9.9675億美元。