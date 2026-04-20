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美伊兩周停火協議即將到期 中東戰局及多項經濟數據輪番牽動市場走勢 ｜一周前瞻

股市
更新時間：06:00 2026-04-20 HKT
發佈時間：06:00 2026-04-20 HKT

本周全球金融市場充滿了變數與機遇，中東戰局仍將是影響本周金融市場走勢的重要因素之一，尤其重點關注美伊兩國能否延長本周內到期的停火協議，和是否能夠重啟談判並達成停戰協議。同時美國海關即將啟動「關稅退款」和舉辦KevinWarsh聯儲局主席提名確認聽證會亦讓市場走勢變得不明朗。另外，不過本周將迎來多項影響金融市場走勢經濟數據，同時特斯拉、英特爾等多間重要公司的最新業績。

美國市場多重考驗來襲

本周內，美國市場將迎來多重重磅考驗。伊朗已再次關閉了霍爾木茲海峽，且美國與伊朗的兩週停火協議將在本周三（22日）屆滿，市場關注本周內雙方開展談判的是否會涉及停火協議。最新消息指，美國與伊朗之間的談判很可能會在本週五之前舉行。

於週一（20日）起，美國可能將啟動總額高達1660億美元的關稅退款行動，這些關稅在今年2月被美國最高法院裁定為「非法」。至於週二（21日）參議院銀行委員會將就KevinWarsh的美聯儲主席提名舉行聽證會，會議有望傳達新任主席人選在貨幣政策的最新觀點。市場預期，如果KevinWarsh在聽證會上表現出較為鷹派的態度，市場對年內降息的預期可能會進一步降溫，反之則可能提振風險資產。

另外，本週中美國3月零售數據及4月製造業和服務業PMI等重磅經濟數據亦將出爐。至於科技股「七巨頭」之一的特斯拉、科企英特爾，燃氣輪機三巨頭之一的GEVernova等將在本週內公布最新的季績。

中國央行動態主導市場情緒

中國人行將於週一（20日）公佈4月貸款市場報價利率（LPR）。考慮到穩健的貨幣政策基調以及近期宏觀數據的向好，市場普遍預計1年期和5年期以上LPR將分別維持在3.0%和3.5%，連續第11個月保持不變。

香港市場數據與新股齊登場

香港政府統計處將於週四（23日）公佈3月份居民消費物價指數（CPI）及失業率，為評估本地經濟復甦狀況提供最新依據。至於勝宏科技（2476）和華勤技術（3296）兩隻新股亦將於本週內在港交所掛牌上市。

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