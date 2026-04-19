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無人機股Aevex首掛升35% 被視為現代國防投資重要一環

股市
更新時間：09:25 2026-04-19 HKT
發佈時間：09:25 2026-04-19 HKT

中東戰火令軍工題材受資金追捧，軍用無人機製造商Aevex（AVEX）於美國IPO共集資3.2億美元，其股份上周五在紐約證券交易所首日掛牌買賣，開市報23.01美元，較IPO發行價20美元高15.1%，漲幅隨後最多曾擴至近四成，收市升35%，見26.93美元。

產品包括巡航導彈和無人系統

Aevex本次IPO發售1,600萬股，發行價區間為每股18至21美元，最終定價為20美元，集資3.2億美元。以招股價計算，公司完全攤薄後的市值為22億美元。

Aevex總部位於加州Solana Beach，業務涉及開發用於國防領域的無人和自主系統，是用於監視、偵察和精確打擊等任務的人工智能空中平台，產品包括巡航導彈和其他無人系統，主要為美國政府及盟國合作夥伴提供服務。

Arxis上周掛牌同升近四成

AEVEX此次順利定價，正值國防概念股積極籌資之際。隨著中東局勢升高，加上美國總統特朗普政府持續推動國防支出，市場對軍工產業的資金需求與增長空間關注度同步升溫，無人系統供應商也越來越被視為現代國防投資組合中的重要一環。

整體來看，航太與國防類股市場氣氛仍偏熱。航太零組件製造商Arxis（ARXS）上周四在納斯達克掛牌首日，股價大漲逾38%，也反映資金對國防供應鏈題材接受度仍高。該股周五微跌約2%，上市後續累升近36%。

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