美伊停火掀全球股市升浪 美股韓股升逾一成 A股港股僅升4%墊底 全球主要市場升幅一覽

霍爾木茲海峽重新對商船完全開放，刺激美股三大指數周五（17日）收市升逾1%，標指、納指再創歷史新高，納指更是連續13個交易日收漲，追平1992年以來的最長連升紀錄。

事實上，自4月7日美伊雙方達成為期兩周的停火協議，已觸發全球股市新一輪升浪。《星島頭條》統計自4月7日至17日期間，全球主要股票市場全面造好，惟各地區表現分化，資金明顯偷步炒作日韓及美國股市，韓股自停火協議以來累升逾12%，納指升逾11%，日股亦升逾9%。相比之下，香港恒生指數及內地上證指數表現相對失色，期內僅升4%，升幅在全球主要市場中「包尾」。

相關文章：伊朗局勢｜特朗普稱伊朗同意永不關閉霍峽 兩軍合作清雷及移交濃縮鈾

資金偷步炒 韓股升逾12%

自兩周停火協議達成以來，避險情緒急降溫，資金迅速重投風險資產。近年由半導體領漲的韓股表現最生猛，韓國KOSPI指數在過去十日內大幅飆升約12.68%，成為表現最佳的主要市場。美國納斯達克指數及日本日經225指數緊隨其後，分別錄得約11.13%及9.44%的強勁升幅。IG市場分析師葉蔚文日前分析指，日本及韓國因對中東能源進口的高度依賴，在衝突期間遭受更大拋售，故在停火消息下錄得更強勁的反彈。

此外，美國標普500指數及德國DAX指數亦分別錄得約7.7%%及7.77%的升幅，而美國專注於大公司、波動率更低的道瓊斯指數則升6.14%。

摩根大通資產管理公司的全球市場策略師Marcella Chow表示，美股今輪上漲並非僅由和平樂觀情緒推動，她指美國經濟的韌性、強於預期的業績以及人工智能需求的強勁增長都提供了動力。

A股港股同期僅升4%包尾

儘管全球投資氣氛向好，但A股及港股市未完全受惠於這股熱潮，表現明顯跑輸環球。由4月7日至昨日(17日)，恒生指數由25116點升至26160點，升幅僅約4.15%；上證指數同期亦由3890點升至4051點，僅錄得約4.14%的升幅。

全球主要市場升幅

市場 指數 4月7日收市(點) 4月17日收市(點) 升幅 韓國 KOSPI 5494 6191 12.68% 美國 納斯達克 22017 24468 11.13% 日本 日經225 53429 58475 9.44% 德國 德國DAX指數 22921 24702 7.77% 美國 標普500 6616 7126 7.70% 美國 道瓊斯 46584 49447 6.14% 香港 恒生指數 25116 26160 4.15% 中國 上證指數 3890 4051 4.14%

通脹或持續 市場波動料仍大

不過有分析指出，在霍爾木茲海峽關閉期間，原油價格、化肥及糧食供應鏈均受影響，通脹預期已產生了變化，各國央行被迫採取延遲減息政策，即使本周末簽署和平協議也不會逆轉。太平洋投資管理公司集團首席投資官Daniel Ivascyn表示，最有可能的結果是逐步降溫，但市場波動性很大。

研究機構Sevens Report創辦人Tom Essaye則質疑，標指自3月下旬低點以來的強勁反彈，表現無疑相當亮眼，「但這個指數是否漲得太快、太遠？」LPL金融公司的宏觀策略主管Kristian Kerr則關注，標指近期成交量仍低於今年以來的平均水平，反映今次上漲更多是由空頭回補和被動調整倉位所推動，而非有新資金入場。

相關文章：伊朗局勢｜伊朗外交部：日內或達成初步協議 惟堅拒移交濃縮鈾