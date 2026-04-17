美伊停火掀全球股市升浪 美股韓股升逾一成 A股港股僅升4%墊底 全球主要市場升幅一覽
發佈時間：17:41 2026-04-17 HKT
霍爾木茲海峽重新對商船完全開放，刺激美股三大指數周五（17日）收市升逾1%，標指、納指再創歷史新高，納指更是連續13個交易日收漲，追平1992年以來的最長連升紀錄。
事實上，自4月7日美伊雙方達成為期兩周的停火協議，已觸發全球股市新一輪升浪。《星島頭條》統計自4月7日至17日期間，全球主要股票市場全面造好，惟各地區表現分化，資金明顯偷步炒作日韓及美國股市，韓股自停火協議以來累升逾12%，納指升逾11%，日股亦升逾9%。相比之下，香港恒生指數及內地上證指數表現相對失色，期內僅升4%，升幅在全球主要市場中「包尾」。
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資金偷步炒 韓股升逾12%
自兩周停火協議達成以來，避險情緒急降溫，資金迅速重投風險資產。近年由半導體領漲的韓股表現最生猛，韓國KOSPI指數在過去十日內大幅飆升約12.68%，成為表現最佳的主要市場。美國納斯達克指數及日本日經225指數緊隨其後，分別錄得約11.13%及9.44%的強勁升幅。IG市場分析師葉蔚文日前分析指，日本及韓國因對中東能源進口的高度依賴，在衝突期間遭受更大拋售，故在停火消息下錄得更強勁的反彈。
此外，美國標普500指數及德國DAX指數亦分別錄得約7.7%%及7.77%的升幅，而美國專注於大公司、波動率更低的道瓊斯指數則升6.14%。
摩根大通資產管理公司的全球市場策略師Marcella Chow表示，美股今輪上漲並非僅由和平樂觀情緒推動，她指美國經濟的韌性、強於預期的業績以及人工智能需求的強勁增長都提供了動力。
A股港股同期僅升4%包尾
儘管全球投資氣氛向好，但A股及港股市未完全受惠於這股熱潮，表現明顯跑輸環球。由4月7日至昨日(17日)，恒生指數由25116點升至26160點，升幅僅約4.15%；上證指數同期亦由3890點升至4051點，僅錄得約4.14%的升幅。
全球主要市場升幅
|市場
|指數
|4月7日收市(點)
|4月17日收市(點)
|升幅
|韓國
|KOSPI
|5494
|6191
|12.68%
|美國
|納斯達克
|22017
|24468
|11.13%
|日本
|日經225
|53429
|58475
|9.44%
|德國
|德國DAX指數
|22921
|24702
|7.77%
|美國
|標普500
|6616
|7126
|7.70%
|美國
|道瓊斯
|46584
|49447
|6.14%
|香港
|恒生指數
|25116
|26160
|4.15%
|中國
|上證指數
|3890
|4051
|4.14%
通脹或持續 市場波動料仍大
不過有分析指出，在霍爾木茲海峽關閉期間，原油價格、化肥及糧食供應鏈均受影響，通脹預期已產生了變化，各國央行被迫採取延遲減息政策，即使本周末簽署和平協議也不會逆轉。太平洋投資管理公司集團首席投資官Daniel Ivascyn表示，最有可能的結果是逐步降溫，但市場波動性很大。
研究機構Sevens Report創辦人Tom Essaye則質疑，標指自3月下旬低點以來的強勁反彈，表現無疑相當亮眼，「但這個指數是否漲得太快、太遠？」LPL金融公司的宏觀策略主管Kristian Kerr則關注，標指近期成交量仍低於今年以來的平均水平，反映今次上漲更多是由空頭回補和被動調整倉位所推動，而非有新資金入場。
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