港交所建議2027年第四季實施T+1 諮詢市場四星期

港交所刊發諮詢文件，提出將香港股票現貨市場結算周期，從目前的T+2縮短至T+1，建議調整股票現貨市場的多項流程，擬於2027年第四季過渡至T+1結算周期。諮詢期為期四周，將於5月18日結束。

T+1涉股票及期權 IPO及滬深股通不變

諮詢文件指出，建議中T+1結算周期將適用於二級市場的交易所買賣，包括股票、交易所買賣產品、結構性產品及債務證券，以及股票期權行使及轉讓後的股票實物交收。首次公開招股（IPO）以及通過滬深股通進行的交易，將繼續按現有結算時間表進行。

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港交所倡業界審視資金調撥程序

文件指，採用T+1結算周期後，其他多項與交易相關的流程及市場活動將需作出調整，港交所亦就有關的調整安排諮詢市場意見。此外，港交所建議市場參與者審視其證券及資金調撥相關的程序，包括證券借貸、資金及外匯安排等，以便配合建議的T+1結算周期營運模式。

港交所表示，將適時發布相關技術規格，以助市場參與者進行必要的系統提升，在市場準備就緒並取得監管機構批准後，現貨市場擬於2027年第四季過渡至T+1結算周期。港交所鼓勵市場參與者，按此預計實施時間，盡早開始評估其運作準備情況、系統及流程。港交所續指，在確定最終的T+1營運模式後，亦會對《交易所規則》、《結算所規則》及《上市規則》作出相應修訂，詳情將適時公布。

陳翊庭：T+1提升香港核心競爭力

港交所行政總裁陳翊庭表示，致力確保香港市場基礎設施與時並進，並與全球市場發展趨勢和最佳常規接軌，持份者早前已就《討論文件》作出回應，同時支持港交所推進這項重要市場改革。她續指，採用T+1結算周期將進一步提升香港市場的核心競爭力，令交易更安全、快捷，同時為未來其他基礎設施優化和創新奠定基礎。

調整營運流程達成T+1

對於T+1機制，港交所指，建議調整現貨市場交易周期內的部分營運流程，而交易執行的現有安排將維持不變，各項建議旨在讓交易後活動可於交易日（T日）提前完成，以便市場參與者有更充裕時間預備於下一個營業日（T+1）順利交收。港交所續指，相關措施包括調整結算程序時間表及交收相關流程，讓交收能於縮短後的結算周期內及時、有序地進行。現有貨銀對付框架及多批交收處理程序架構將維持不變。

文件指出，由於進行交易後操作時間將會縮短，港交所亦建議延長交收相關活動的服務時間，例如輸入交收指示及配對，讓參與者可在交收前更靈活處理交易後程序；而現有結算風險管理框架將繼續適用，但個別時間表會稍作修改以便配合新的結算周期。

早前T+1討論文件獲市場支持

港交所於2025年7月已就T+1結算刊發討論文件，指出因應全球各主要市場已經或將陸續採用更短的結算周期，各個市場持份者均十分支持香港股票現貨市場採用 T+1 結算周期。港交所表示，因應各界對討論文件的回應意見，港交所將研究建立為投資基金經理、託管商及證券商等機構持份者另設新的工作流程平台，協助其提升營運效率並配合T+1結算周期的運作。