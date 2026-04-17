「杭州六小龍」群核科技首掛曾升1.9倍 上市儀式獲陳茂波、孫東撐場

首隻「杭州六小龍」登陸聯交所，吸引財政司司長陳茂波、創新科技及工業局局長孫東，以及港交所（388）行政總裁陳翊庭撐場，但均沒有公開發言。內地雲原生空間設計軟件提供商群核科技（068）較上市價7.62元高開逾1.7倍，報20.7元，早段曾高見21.86元，升1.9倍，但現已回落，暫報18元，升近1.4倍，一手500股賬面賺5300元。

香港為起點拓展國際業務

該公司聯合創始人兼CTO朱皓表示，感謝資本市場的認可，是次上市較為成功，在招股的過程中體驗到科技公司在港仍是很受歡迎，而香港本來是公司國際業務的大本營，接下來會繼續立足於杭州，以香港為起點，繼續深化、拓展國際業務。他相信，空間智能是一個很樸實的技術，整體來說，只要有物理空間就需要空間智能進行推理和認知，故公司在港肯定會有實際業務落地，但暫時未有時間表。

空間智能技術推向更多行業

被問及內房情況會否影響公司業務，他表示起初成立公司是希望用GPU去做空間模擬，而公司產品「酷家樂」服務很多建築行業的客戶，但除此以外，還服務了很多電商、影視傳媒等客戶，相信公司未來會將空間智能技術推向更多行業，服務更多不同國家和地區。

今年目標方面，他指公司希望完善產品，將產品和算法推向更多使用者，另會繼續踏實地做好空間智能的大模型及相關產品，又相信隨著AI要進一步走向物理空間，空間智能在這個過程中一定會發揮至關重要的作用。

該股的國際配售超購13.5倍，而香港公開發售超購1589.6倍，抽其乙組1800手可穩中一手；另有208人斥資逾2.2億元，認購16062手的「頂頭槌飛」獲派4手。

同日掛牌長光辰芯曾升1.1倍

至於同日掛牌的內地互補金屬氧化物半導體（CMOS）圖像傳感器提供商長光辰芯（3277）同樣向好，高開72元，暫為早段低位，曾飆升見85元，較上市價39.88元揚1.1倍，暫報74.55元，升86.9%，一手100股賺3322元。該股的國際配售超購21.7倍，而香港公開發售超購1137.2倍，抽其乙組頭的2000手可穩中兩手，認購32647手的「頂頭槌飛」獲派9至10手。