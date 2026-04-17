低位累升逾2000點 港股料需整固｜古天后

4月17日，大致多雲，有幾陣雨，日間短暫時間有陽光。繼美伊停火進行談判之際，美國總統特朗普宣布以色列與黎巴嫩將停火10天，又表示伊朗承諾超過20年內都唔會擁有核武器，而美伊下次會晤可能喺本周末舉行。消息帶動美股周二反覆向好，標指與納指齊創即市及收市歷史新高，納指連續第12個交易日上升，創下2009年以來最長連升紀錄。美市收市，道指報48578，升115點或0.24%；標指再升18點或0.26%，報7041；納指升86點或0.36%，報24102。反映中國概念股表現嘅金龍指數攀升1.74%，報7192。

Ed Yardeni籲專注基本因素

重磅股中，Tesla股價收市回落0.8%，蘋果公司跌1.1%，思科及微軟則躍升超過2%，波音滑落2.3%，為跌幅最大道指成份股；Verizon升3.9%，為表現最強道指成份股。台積電唱好收入前景，但ADR股價回吐3.1%。Netflix收市後公布業績，業績略稍預期，加上創辦人將離任，拖累Netflix股價盤後急跌9%。華爾街資深策略員、Yardeni Research創辦人Ed Yardeni表示，雖然伊朗衝突掀起類似七十年代嘅滯脹恐慌，但美國經濟自新冠疫情以來已顯示出能夠應對多重壓力，包括供應鏈干擾、通脹及利率上升。據過往經驗，地緣政局不穩期間往往係買入良機，投資者現時應拋開中東戰爭，專注於基本因素。

美國10年期債息一度轉升4個基點，至4.318厘，對息口較敏感嘅2年期債息倒漲1.4個基點，至3.78厘。紐約聯儲銀行總裁John Williams於演說中表示，美國貨幣政策喺戰爭威脅下依然處於良好位置，若能源供應干擾紓緩，有關影響可望於今年局部逆轉，但基於前景高度不明朗，認為目前並非發出利率指引嘅適當時候。呢返說話反映短期內聯儲局傾向維持息率不變。美滙指數曾升0.23%，至98.29；日圓反覆跌0.19%，至159.31兌每美元。隨着日圓繼續徘徊干預的警戒水平，日本財務大臣片山皋月會見美國財長貝桑後透露，二人深入討論滙率，美日兩國同意更緊密溝通，她並警告會採取大膽行動支持日圓滙價。

短線26500水平有阻力

至於港股噚日高開175點後，最多曾升455點，見26403全日高位，收市升446點，以26394接近高位收市，連升三個交易日。成交額2562億元，未見價量齊升，成交未能配合升勢。恒指由上月低位反覆回升逾二千點，雖然有北水流入，但流入資金有限，亦未見有更多其他資金流入，加上股份表現較分化，資金似乎炒股唔炒市，而個別重磅股超買下，短線再上升動力有限，料26500-26600水平有一定阻力。雖然隔晚美股續升，但港股夜期及ADR則偏軟，即使反映中概股表現嘅金龍指數升逾1%，ADR及夜期未有跟隨。今早黑期於26300水平之下徘徊，料港股略為低開。恒指由上月底24300水平回升至今，累計已升超過2000點，甚至已重返全部移動平均線之上，而5日線已先後升穿10日線、20日線及50日線，出現黃金交叉反映大市不僅已扭轉跌勢，甚至回復強勢，有條件再展升浪；不過個別重磅股已呈超買，至現水平或要抖抖，即使未必出現深度回吐，但高位整固機會仍大。預期短線於26000水平有初步支持，而下一支持為25800即10日線水平附近，25400至25500水平料支持力度更大。短線26500水平即日線保力加頂部有一定阻力，而26800/27000水平阻力更大。

古天后