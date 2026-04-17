恒指跌233點險守兩萬六 藥明孖寶領跌 科技股回吐 專家料正常調整｜港股收市

美伊第二次停戰談判或於本周末舉行，惟亞太區股市偏軟。恒指低開低走，兼走勢呈大U型，曾最多跌378點，險守兩萬六關口，終收報26160，跌233點，止步連升3日，大市成交額2380億元。一周計，恒指累升266點或1%，連升3周累升1208點或4.8%。

三大指數終止連升3日，恒指低開183點，報26210，隨即跌幅收窄至113點，高見26280。但沽友再發力，午前見低位26015，跌378點，終收報26160，跌233點。國指收報8845點，跌60點；科指收報5042點，跌49點。

恒指和國指連升3周

一周計，恒指累升266點或1%，連升3周；國指累升189點或2.2%，而恒指和國指連升3周。另科指本周累升182點或3.8%，連升兩周。本周計，科技股領先，百度（9888）、聯想（992）和京東（9618）為表現最標青的藍籌股，分別累漲12.3%、11.8%和10%。李寧（2331）、友邦保險（1299）和恒安國際（1044）的表現最差，分別累跌8.8%、8.3%和7.9%。

生科股捱沽

生物醫藥股向下，藥明康德（2359）收報122.9元，跌5.9%；石藥（1093）報8.96元，跌4.2%，為表現最差的首兩隻藍籌股。藥明生物（2269）報35.72元，跌3.9%。

TMXJ走低，阿里巴巴（9988）向好，收報136.4元，升0.4%。美團（3690）收報86.5元，跌2.5%；騰訊（700）報510.5元，跌1.3%；京東報122.6元，跌1%；小米（1810）報32元，跌0.2%。小米今日開啟15小時新SU7續航測試直播，創辦人雷軍在途中回覆網民查詢指，小米未來數年內都不會做10萬元人民幣的內車型，因為要做好電動汽車智能化，成本會更高，較難控制在10萬元人民幣內，又指小米汽車立志成為全球前5的車廠，推動中國汽車工業發展。

藍籌股方面，新東方（9992）收報46.32元，升3%，為表現最好的藍籌股。滙控（005）收報141.5元，跌0.6%。

港股有條件收復美伊開戰前的失地

高歌證券金融首席分析師聶振邦表示，港股連升3日後有所調整是正常，另留意到近5個交易日，恒指於午市的表現較弱，有機會是內地投資者對後市走勢沒有信心。其實現時恒指基本上收復美伊開戰前的失地，亦有條件達到，但港股暫時沒有明確的方向，加上相比日韓股市由半導體概念股主導，港股熱炒的AI新貴無助大市，兼吸走大型科技股的資金；另認為北水資金近期不斷流入和流出，或是中央冀避免內地和香港股市過熱，如果其他亞太股市持續走高，港股才可追落後。即使恒指升至開戰前的水平，未見誘因可持續上升，後續大市要留意科技股首季業績，而臨近五一黃金周，新消費、旅遊和濠賭股或有炒作。

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美伊下次會晤可能本周末舉行，隔晚美股造好，惟亞太區股市未有承接升勢，港股恒生指數今早低開183點，跌幅一度擴大至378點，低見26015點。恒指中午收市跌347點或1.32%，報26046點。成交額1,260.65億元。科指半日跌84點或1.66%，報5007點。

科網股普遍下跌，美團（3690）跌3.94%；騰訊（700）跌2.12%；阿里巴巴（9988）跌0.14%；網易（9999）跌2.41%；京東（9618）跌1.69%；小米（1810）跌1.62%；百度（9888）跌1.29%。商湯（020）折讓約8.61%配股，半日跌3.82%。

寧德時代吐逾3%

昨日急升的寧德時代（3750）回吐3.49%，發盈喜的贛鋒鋰業（1772）曾升近4%，半日倒跌1.66%。

生科及藥業股走弱，藥明康德（2359）及藥明生物（2269）分別跌6.73%及4.41%，石藥（1093）跌5.66%。

今日兩隻新股掛牌，群核科技（068）中午報17.98元，較招股價7.62元高出135.95%。長光辰芯（3277）報74.5元，較招股價39.88元高出86.81%。

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0930：以色列與黎巴嫩停火10天，加上特朗普指美伊下一輪會談最快本周末舉行，又指伊朗承諾20年內不擁有核武器。美股周二造好，標指與納指齊創新高，標指收市升18點或0.26%，報7041點；納指升86點或0.36%，報24102點；道指則收報48578點，升115點或0.24%。反映中國概念股表現的金龍指數攀升123點或1.74%，報7192點。

重磅科技股個別發展，AMD創歷史新高漲7.8%、微軟漲2.2%、亞馬遜漲0.48%、博通漲0.44%、Meta漲0.79%；英偉達跌0.26%、Alphabet跌0.33%、特斯拉跌0.78%、蘋果跌1.14%。

港股方面，恒指今早低開183點，報26210點。科網股普遍向下，騰訊（700）低開0.96%；阿里巴巴（9988）跌0.58%；美團（3690）跌1.4%；小米（1810）跌0.87%；京東（9618）跌1.61%。商湯（020）折讓約8.61%配股，淨籌約32億元，股價低開2.39%。

贛鋒鋰業（1772）發盈喜，預期首季賺16億至21億元人民幣，按年扭虧為盈，股價高開1%。

今日兩隻新股掛牌，群核科技（068）開報20.7元，較招股價7.62元高出171.65%。長光辰芯（3277）開報72元，較招股價39.88元高出80.54%。

北水動向方面，周四南下資金淨買港股42.91億港元。盈富基金(2800)、阿里巴巴(9988）、中海油(883)分別獲淨買入26.83億港元、8.59億港元、3.41億港元；小米(1810)、騰訊(700)、中芯(981)分別遭淨賣出11.51億港元、5.21億港元、5,768萬港元。