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台股市值超越英國 成全球第七大市場 專家料韓股有力後追

股市
更新時間：20:05 2026-04-16 HKT
發佈時間：20:05 2026-04-16 HKT

在AI熱潮之下，台灣股市近日屢創新高，最新總市值達4.13萬億美元（約32.2萬億港元），超越英國的4.09萬億美元，成全球第七大市場。據港交所數據顯示，港股總市值為48.3萬億港元，排全球第四。

台股市值4.1萬億美元 台積電貢獻近半

英國《金融時報》引述彭博數據顯示，台股最新市值已超越英國，當中最重磅股份台積電（美：TSM），市值約1.95萬億美元，單股貢獻整體市值的45%。

台積電季績再創新高

事實上，台積電最新公布再創新高第一季業績，淨利潤按年增長58%至5,725億新台幣 ，高過市場預期；而收入增長35%至1.13萬億新台幣。台積電執行長魏哲家指出，將盡一切可能、在一切可行領域，確保客戶產品需求得到支持；早前該集團指，目前客戶正面臨晶片短缺的挑戰，將加速資本支出以滿足AI需求。

專家：受惠AI超級周期

法巴亞太區現金股票研究主管William Bratton形容，台股形勢主要來自科技及AI領域正處於超級周期，而除了艾司摩爾（ASML），英國與歐盟大部分股票幾乎沒有與此超級周期相關的公司。他又預計，當AI升勢持續，南韓股市將更加突出，有望亦超越英國。

港股全球排第四

彭博數據顯示，全球股市排名依次為美國、中國、日本、香港、印度、加拿大，而最新升上一位的台灣排第七。至於南韓股市總市值為3.7萬億美元，排在英國之後。

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